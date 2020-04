Dybala+Del Piero, che show su Instagram. La Joya: "In attesa del risultato dei nuovi test"

Una lunga chiacchierata nel segno del 10. Dieci, come Alessandro Del Piero, la storia della Juventus. Dieci, come Paulo Dybala, attuale proprietario della storica maglietta che fu di Del Piero in bianconero. E magari anche dieci, come 10 aprile, giornata scelta dai due per una chiacchierata su Instagram. Tanti i punti toccati, tra attualità, ricordi e aneddoti. E a partire è proprio Dybala.

Dybala, sulle sue condizioni e sul coronavirus

" Sono a casa a Torino con Oriana, aspettiamo che passi tutto. Abbiamo avuto dei sintomi, non fortissimi, però comunque sì. Lei è stata meglio, i miei sintomi sono durati di più e mi hanno impedito di fare alcune cose. I dottori mi hanno consigliato di non prendere nessuna medicina, mi hanno dato delle vitamine, ed ora stiamo bene. Io sto aspettando il risultato del test per riprendere. La mia famiglia è tutta negativa in Argentina, tanti amici e i miei familiari stanno bene. Lì sono stati molto bravi a reagire con prontezza e velocità, è stata imposta la quarantena molto prima abbassando il numero dei casi. "

dybala sabatiniEurosport

Del Piero risponde da Los Angeles

" Io sono a Los Angeles, dovevo vedere la vostra partita di Champions. I bimbi giocano, bisogna trovare dei modi per farli svagare. Non è facile però non poter uscire. Abbiamo iniziato lezioni di spagnolo anche. Con loro parlo in italiano a casa, sempre, così lo mantengono, ma a scuola parlano in inglese. Ora cominciamo con la terza lingua. Qui mi trovo bene, è il quinto anno ormai. Non mi manca l’Italia perché spesso ci torno, è una vita diversa. "

Dybala, su quanto gli manchi il calcio

" Mi piace stare a casa, ma mi manca andare al campo e stare con i compagni, toccare la palla, sentire tutto l’ambiente. Non voglio uscire per fare shopping, ma per giocare: il calcio mi manca tantissimo. Ma la voglia di tornare non ci deve portare a commettere errori, per ricominciare ci deve essere una certa sicurezza, non solo per noi calciatori ma per tutti. Il piede non si perde, se uno è forte è forte. Ma i muscoli… "

Del Piero, sul calcio moderno

" Il gol che hai fatto all’Inter è stata una genialata. Come mi vedrei nel calcio di oggi? Il calcio è cambiato tanto nella comunicazione. Io ho iniziato in un’era in cui i giornalisti erano fuori dallo spogliatoio, non c’erano filtri. Il movimento economico è cresciuto, ci sono cifre diverse. Una volta il calcio italiano aveva determinate caratteristiche, così come quello spagnolo e inglese. Piano piano gli allenatori si sono mixati andando nei vari paesi e si è ricercato il dettaglio per migliorare negli aspetti tipici degli altri campionati. Magari potessi giocare ancora, la voglia di giocare non muore mai. "

Alessandro Del Piero, 45 anni da capitano: i segreti nascosti sotto quella fasciaGetty Images

Dybala, il retroscena sulla maglietta di Del Piero