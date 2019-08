Dzeko continua a segnare! 3-1 della Roma nell'ultima amichevole contro l'Arezzo

La Roma chiude il suo precampionato con un’altra vittoria, battendo in trasferta l’Arezzo di Di Donato per 3-1. Manca ancora la forma dei giorni migliori e bisogna registrare ancora qualcosa in difesa, con i giallorossi troppo ballerini anche a cospetto degli aretini. Davanti, però, tante le giocate della squadra di Fonseca che fa vedere belle cose con Ünder, Perotti e Zaniolo alle spalle di Dzeko. A proposito del bosniaco, altra partita in gol per l’ex attaccante del Manchester City che ora viene acclamato dai suoi tifosi che lo vogliono fare capitano.

Tabellino

Arezzo-Roma 1-3

Arezzo (4-4-2): Pissardo (Daga, Casini); Luciani, Baldan, Borghini (Fracassini), Sereni (Tassi); Belloni (Maestrelli), Volpicelli, Buglio (Raja), Rolando (Foglia); Cheddira (Caso), Mesina. All. Daniele Di Donato

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi (82’ Santon), Fazio, Juan Jesus (46′ G.Mancini), Kolarov (70’ Spinazzola); Cristante, A.Diawara (70’ Lo.Pellegrini); Ünder (82’ Defrel), Zaniolo (82’ Antonucci), Diego Perotti (76’ J.Kluivert); Dzeko (82’ Schick). All. Paulo Fonseca

Marcatori: 49′ rig. Diego Perotti (R); 52′ rig. Belloni (A), 64′ Dzeko (R), 88′ J.Kluivert (R)

Arbitro: Francesco Meraviglia, sezione di Pistoia

Ammoniti: Cheddira, Kolarov

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

26’ OCCASIONE AREZZO - Chance per i padroni di casa con il colpo di testa di Cheddira che finisce di poco a lato. I toscani sono vivi.

35’ CHANCE PER FLORENZI - Ünder di tacco libera Florenzi in area, ma il sinistro del capitano giallorosso finisce alto sopra la traversa.

36’ PALO DELLA ROMA - Nel finale di tempo la Roma accelera e Ünder centra in pieno il palo, poi Perotti segna in tap-in, ma in posizione irregolare.

49’ GOL PEROTTI - In avvio di ripresa ecco il vantaggio della squadra di Fonseca con il rigore di Diego Perotti che spiazza il portiere. Il penalty lo aveva conquistato Zaniolo.

52’ PAREGGIO DELL’AREZZO - Altro rigore, questa volta per i toscani per fallo di Mancini su Cheddira. Belloni batte Pau Lopez dal dischetto.

64’ NUOVO VANTAGGIO ROMA - Segna ancora una volta Dzeko in questo precampionato, con un diagonale mancino che non lascia scampo al portiere avversario.

77’ TRAVERSA AREZZO - La squadra di Di Donato cerca il pari di lusso contro la Roma, ma il neo entrato Caso centra in pieno la traversa.

88’ GOL DELLA ROMA - E nel finale arriva il tris dei giallorossi con il gol di Kluivert in tap-in dopo la parata di Casini sulla conclusione di Antonucci.