Per alcuni è stata una sorpresa, per altri una logica conseguenza di questi mesi di trattative. Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022 e l’effetto domino, negli intrighi che riguardano l’attacco delle big della Serie A, influenza le strategie di Inter, Juventus e Napoli. Tutto ruota intorno a Icardi e Dybala, ma sono coinvolti anche Higuain, Milik e alcuni nomi provenienti dall'estero.

Icardi: è sempre più Juventus

Sfumata l’ipotesi Roma, a Icardi restano due alternative: Juventus e Napoli. L’attaccante argentino, però, voleva e vuole tuttora i bianconeri. La famiglia resterà a Milano dunque la priorità è non allontanarsi troppo dal capoluogo lombardo. In fondo, è da mesi che il bomber attende l’affondo definitivo di Madama. L’accordo tra le due società non è semplice da trovare, ma resta questo lo scenario più probabile. In alternativa, Maurito rischia di restare fermo per una stagione. E Higuain? Le quote sulla permanenza del Pipita sono in risalita, cosa che libera ulteriormente Paulo Dybala.

Inter: da Dybala a Llorente, ecco le alternative

Non sarà Dzeko il partner d’attacco di Lukaku. I nerazzurri virano dunque su altri obiettivi e il primo di questi è Paulo Dybala. Lo scambio con la Juventus verrebbe accolto di buon grado dai vertici societari con la soluzione del caso Icardi e un rinforzo assolutamente compatibile, anche dal punto di vista tattico, con il gigante belga. La cessione della Joya garantirebbe una plusvalenza alla Vecchia Signora che, però, ancora vacilla. L’Inter valuta anche profili alternativi come Llorente, che è libero e ha già lavorato (e vinto) con Antonio Conte, oltre a Sanchez, Rebic e Werner. Il tempo stringe.

Napoli: Milik per Icardi, l'ultimo scenario

I partenopei, dal canto loro, potrebbero spingere per intavolare uno scambio Icardi-Milik. L’argentino si sposterebbe all'ombra del Vesuvio, per la gioia di Ancelotti, in cambio del cartellino del centravanti polacco, più un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre. La volontà di Maurito sembra, però, sempre orientata verso la Mole.