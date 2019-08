È allarme Napoli: solo 8000 abbonamenti venduti! Chi verrà acquistato per riempire il San Paolo?

È allarme rosso in casa Napoli. Non per le prestazioni del precampionato o per una serie di infortuni, ma per il dato degli abbonamenti emerso ad una settimana dall’inizio della Serie A. La campagna acquisti degli azzurri non ha convinto i tifosi, che restano titubanti sul futuro del club di De Laurentiis.

Napoli terzultimo di tutta la Serie A

Che sia un attacco alla società? Certamente sì, nonostante i super prezzi al ribasso per questa stagione (riduzione del 30% rispetto allo scorso anno) o i ‘piccoli’ lavori di ammodernamento a seguito delle Universiadi di Napoli. Sta di fatto che, al 18 agosto 2019, sono state staccate solo 8.000 tessere per la stagione 2019/2020. Un dato preoccupante, soprattutto se accostato alle altre società... Il Napoli è addirittura terzultimo nella classifica generale dei 20 club di Serie A, con le due neo promosse Lecce (17.000) e Brescia (10.000) che gli restano davanti.

La classifica degli abbonamenti

Squadra Tessere staccate* 1. Inter 40.000 2. Milan 30.000 3. Juventus 27.000 4. Roma 18.000 18. Napoli 8.000

*dati Gazzetta dello Sport

Icardi e James Rodriguez per svoltare?

Serve quindi un coup de théâtre per risollevare le sorti del Napoli. Colpo di scena che può arrivare solo dal mercato: il raffreddamento della passione dei tifosi, infatti, si può ricondurre ad un’ulteriore abbassamento di competitività. Se prima c’era la lotta alla Juve, ora si dovrà lottare anche contro l’Inter di Conte e l’ambiente non è per nulla convinto che lo si possa fare con Di Lorenzo, Manolas e Elmas.

Gli acquisti del Napoli per la stagione 2019/20

Giocatore Costo Giovanni DI LORENZO 8 milioni Kostas MANOLAS 36 milioni Elif ELMAS 16 milioni Hirving LOZANO* 42 milioni

*ancora da ufficializzare

Si spera, quindi, in qualcosa di più. Continua la telenovela Icardi, Ancelotti sogna sempre James Rodriguez e martedì 20 agosto arriverà Lozano a Napoli per effettuare le visite mediche (il club pagherà i 42 milioni della clausola rescissoria del messicano al PSV). Questi tre colpi basteranno ad incendiare il tifo? Molto probabile ma, a parte Lozano, restano due operazioni molto difficili. Icardi spera ancora nella Juventus e James Rodriguez sembra aver fatto pace con Zidane che lo vuole nella rosa del Real Madrid per stagione appena iniziata.