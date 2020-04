È giallo Higuain: l'attaccante della Juventus vuole restare in Argentina

C'è la possibilità che si riparta il 4 maggio, almeno per quanto riguarda il discorso allenamenti e le varie squadre (Inter, Milan e Juventus su tutte) hanno 'richiamato' i propri giocatori rientrati all'estero dopo la decisione di dichiarare il lockdown da parte del Governo nel marzo scorso.

Dopo Inter e Milan, quindi, anche la Juventus ha richiamato i vari Khedira, Pjanic, Douglas Costa e Higuain, ma l'argentino - almeno per ora - non sembra intenzionato a rientrare a Torino. Ad aver dato la notizia è Sky Sport che precisa il perché della titubanza di Higuain: in primis le condizioni di salute della madre (che è malata di cancro), il secondo la paura dello stesso Higuain di rientrare in Italia dove il virus è ancora molto presente con dati non rassicuranti.

La Juventus sta comunicando quotidianamente con il giocatore per capire il da farsi, ma ha richiesto espressamente all'argentino di organizzarsi per il rientro in Italia. Anche in considerazione della possibilità che ogni giocatore che rientrerà dall'estero, dovrà effettuare 14 giorni di isolamento prima di ricominciare ad allenarsi. Per ora, però, Higuain non ha espresso nessuna data.

C'è già chi rientra invece. È previsto proprio per domenica 19 aprile il ritorno in Italia di Pjanic dalla Bosnia e Douglas Costa dal Brasile.