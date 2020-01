È morto Pietro Anastasi: l'ex grande attaccante della Juventus si è spento a 71 anni

Il calcio piange la scomparsa di Pietro Anastasi. L'ex grande attaccante della Juventus, uno dei simboli della squadra bianconera degli anni Settanta, si è spento all'età di 71 anni. A dare la notizia, con un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui propri profili social, è stata la stessa società bianconera. Scoperto dal Varese, Anastasi ha indossato la maglia della Juventus per 8 stagioni, dal 1968 al 1976, vincendo 3 scudetti. Nel suo palmares personale ci sono anche l'Europeo con l'Italia conquistato nel 1968 e una Coppa Italia alzata al cielo con l'Inter, la squadra con cui proseguì la carriera per due annate (dal 1976 al 1978) dopo avere dato l'addio alla Juve. Si laureò inoltre capocannoniere dell'edizione 1970-71 di Coppa delle Fiere e dell'edizione 1974-75 di Coppa Italia. Conclusa l'esperienza all'Ascoli dal '78 all'81, Pietruzzu (come era soprannominato in maniera affettuosa dai tifosi della Juventus per via delle sue origini siciliane) si era trasferito al Lugano nella Serie B svizzera dove, al termine della stagione 1981-82, aveva dato l'addio al calcio giocato.

Il cordoglio della Juventus

" Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all'età di 71 anni. Era impossibile non volere bene a Pietruzzu, come lo chiamavano tutti i tifosi a rimarcarne la sua origine siciliana, perché è stato uno juventino fino in fondo e alla squadra del suo cuore ha trasmesso tutta la sua passione. Quella che da bambino, raccattapalle al Cibali di Catania, lo vede chiedere una foto accanto al suo idolo John Charles "

Pietro Anastasi (a destra) con la maglia della JuventusGetty Images

" Il sogno di vestire la maglia bianconera si concretizza nel 1968: Pietro arriva a Torino forte di una stagione memorabile nel Varese e di un gol storico in maglia azzurra nella finale dell'Europeo a Roma. Alla Juventus Pietro regala anni straordinari fino al 1976 per un totale di 303 presenze e 130 gol. Ma le cifre e l'attaccamento alla maglia spiegano solo in parte l'amore della gente nei suoi confronti. Il suo coraggio nelle giocate, le sue reti in acrobazia, il suo spirito da lottatore lo rendono un idolo, capace di exploit indimenticabili, come i 3 gol segnati alla Lazio in 4 minuti in una gara iniziata seduto in panchina. Un amore che lo stadio Comunale tradusse con lo striscione con la scritta 'Anastasi Pelè bianco' "