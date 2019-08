È una Roma che diverte: Real Madrid battuto 7-6 ai rigori, Dzeko incanta e segna

Se il buongiorno si vede dal mattino i tifosi della Roma possono dormire sonni tranquilli: la prossima stagione vedranno una squadra coraggiosa e un calcio propositivo. Un indizio in tal senso arriva dall'amichevole contro il Real Madrid, prima uscita stagionale all'Olimpico finita con un incoraggiante successo ai rigori dopo il 2-2 maturato al 90'. I giallorossi, trascinati da un Dzeko ispiratissimo sia in fase conclusiva sia come suggeritore per i compagni, giocano un ottimo primo tempo confezionando palle gol a raffica per poi calare comprensibilmente nella ripresa complice il caldo e una condizione fisica non ancora ottimale. Buone notizie, quindi dalla trequarti in su: decisamente da rivedere, invece, la fase difensiva. Il test di lusso con il Real evidenzia ancora di più la necessità di acquistare un difensore centrale.

La cronaca del match in 9 momenti chiave

7' TRAVERSA DI UNDER - Splendida iniziativa di Dzeko che serve Under a tu per tu con Courtois: il turco spedisce il pallone a stamparsi sulla traversa.

9' COURTOIS SU FLORENZI - Altra grande azione dei giallorossi: sponda di Dzeko per Florenzi che calcia di prima intenzione dal limite tra le braccia di Courtois.

16' GOL DEL REAL MADRID - Apertura illuminante di Modric per Marcelo che si accentra e, appena dentro l'area, lascia partire un destro a giro che si insacca sul palo più lontano dove Pau Lopez non può arrivare.

34' PAREGGIO DELLA ROMA - Zaniolo devastante sulla destra, palla rasoterra a centro area dove Perotti non può sbagliare: stavolta Courtois è battuto.

39' REAL DI NUOVO AVANTI - Lungo traversone di Marcelo a pescare Casemiro che, in sospetto fuorigioco, batte Pau Lopez con un colpo di testa a incrociare.

40' IMMEDIATO 2-2 DELLA ROMA - Under verticalizza per Dzeko, destro micidiale del bosniaco e pallone che si insacca sotto la traversa. Azione da applausi della Roma.

62' DZEKO DIVENTA CAPITANO - L'attaccante bosniaco rileva la fascia da Florenzi, sostituito da Spinazzola, poi lascia il campo al minuto 77.

76' JOVIC VICINO AL GOL - L'attaccante del Real approfitta di una leggerezza di Juan Jesus e calcia a botta sicura: Pau Lopez si oppone con i pugni.

LA SEQUENZA DEI RIGORI - Kolarov gol, Kroos gol, Under gol, Isco gol, Antonucci gol, Bale gol, Cristante gol, Modric gol, Spinazzola gol, Marcelo traversa. La Roma vince 7-6.