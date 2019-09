A Manchester sicuri: a gennaio nuovo tentativo dello United a Dybala

Secondo il Manchester Evening News, nella sessione di gennaio i Red Devils torneranno a bussare alla porta della Juventus per Paulo Dybala. La Joya resta un pallino di Solskjaer che, dopo l’uscita contemporanea di Lukaku e Sanchez, sente il bisogno di rinforzare l’organico con una punta di caratura internazionale e di grande talento. Caratteristiche che La Joya ricalca in toto.

La nostra opinione : Da qui al mercato di gennaio mancano quattro mesi, troppi per prevedere le mosse di qualunque club, figuriamoci quelle di una squadra con un potere di fuoco e una disponibilità economica massiccia come il Manchester United. Se Dybala tornerà un nome appetibile sul mercato oppure no, dipenderà dallo spazio che si ritaglierà con Maurizio Sarri, che nelle prime conferenze stampa lo ha spesso definito come un “calciatore di qualità dal quale la Juventus deve ripartire” ma a cui, in queste prime due giornate di campionato, ha concesso solo due miseri scampoli di gara. Per scalare le gerarchie e ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus di Sarri dovrà mostrare spirito di adattamento ma soprattutto proattività nel capire cosa Sarri vuole dal falso centravanti o dal partner dell’inamovibile Ronaldo... Se scoccherà la scintilla, è improbabile che la Juventus si privi di un diamante luminoso come Dybala, se però non ci saranno segnali di ripresa allora le voci di un divorzio torneranno a riaffacciarsi e questa volta sarà dura che Paratici e la dirigenza non ascoltino eventuali proposte estere per La Joya.

Cairo vuole blindare Mazzarri: si lavora a un rinnovo fino al 2023

Secondo il Tutto Sport fra le priorità di Urbano Cairo c’è quella di prolungare al più presto il contratto di Walter Mazzarri. L’idea del patron granata è quella di far firmare al tecnico di San Vincenzo, un triennale per dare continuità al progetto.

La nostra opinione : Mossa astuta quella di Cairo. Dal suo avvento Mazzarri si è adattato perfettamente alla dimensione e ha davvero sbagliato poco o nulla, valorizzando il parco giocatori a disposizione e soprattutto ridando entusiasmo a una squadra che incarna in toto le qualità che il tifoso granata pretende di vedere in ogni partita dai calciatori del Toro: grinta, coraggio, spirito impavido ed abnegazione totale alla causa. Mazzarri è l’allenatore giusto al posto giusto e col materiale a disposizione può anche migliorare l’ottavo posto della passata stagione.

Messi a vita, il Barcellona ci prova e studia la proposta

Il futuro di Leo Messi è più che mai sulla bocca di tutti ma il Barcellona intende spegnere sul nascere i rumors e il chiacchiericcio riguardo una possibile uscita della Pulce. Per questo motivo, secondo il Mundo Deportivo, il presidente Bartomeu sta pensando di presentare una nuova proposta di estensione del contratto all'argentino, senza però una data di scadenza. Un vero e proprio contratto a vita.

La nostra opinione : La notizia della clausola che permetterebbe a Messi di liberarsi a costo zero al termine di ogni stagione da qui al 2021, ha generato un vespaio di indiscrezioni in Spagna e nel resto d’Europa. All’orizzonte però è difficile trovare una squadra, del livello del Barcellona, che:

a) possa offrire alla Pulce un contratto da 50 milioni di euro netti

a) possa garantire un contesto tecnico ed ambientale migliore rispetto a quello del Barcellona

Insomma come Piqué o lo stesso Bartomeu hanno dichiarato in questi giorni, riteniamo che le possibilità che il fenomeno di Rosario lasci il Barcellona per tentare qualche altra sfida siano pari allo zero. E non ci stupiremmo se davvero Messi nei prossimi mesi sceglierà di legarsi vita al Barça per la gioia dei tifosi blaugrana.