Edicola: a Parigi circola il nome di Allegri, Pogba-Juventus è sempre di moda

Allegri va di moda a Parigi

Torna di moda a Parigi il nome di Massimiliano Allegri: lo riporta la Gazzetta dello Sport che raccoglie i rumors de l’Equipe tv, secondo cui il tecnico del PSG Tuchel sarebbe in bilico dopo la sconfitta casalinga in campionato contro il Reims (la seconda in campionato).

La nostra opinione: Il tecnico tedesco non è stato scelto da Leonardo dunque è inevitabile sia sotto la lente, ma almeno per il momento l’ipotesi di un esonero sembra improbabile. Anche perchè il PSG è falcidiato dagli infortuni.

Pogba-Juve, traccia evergreen

Secondo Tuttosport la Juventus è tornata a monitorare la situazione di Paul Pogba. “Polpo d’inverno” titola il quotidiano torinese, secondo cui il calciatore francese vorrebbe lasciare il Manchester United. Il club inglese però ha il coltello dalla parte del manico e può bloccarlo fino al 2022 con rinnovo automatico.

La nostra opinione: pure schermaglie di mercato in casa United: in realtà Mino Raiola tratta con il club per un mega rinnovo a 34 milioni a stagione. Una richiesta, questa, che difficilmente verrà accolto da un Man U che in ogni caso non ha nessuna intenzione di privarsi del suo “top player” a meno di ribaltoni clamorosi.

Barcellona innamorato di Fabian

Il Barcellona ha seguito dal vivo Fabian Ruiz nella partita di Lecce e continua ad avere il suo nome nella lista degli obiettivi per il 2020. Secondo il Mundo Deportivo lo spagnolo era già stato nel mirino quando giocava nel Betis prima che i Napoli versasse la clausola da 30 milioni.

La nostra opinione: Per il momento il Napoli può dormire sonni tranquilli, ma c’è la possibilità che in futuro il Barça torni alla carica per il forte centrocampista azzurro. Specie se il suo rendimento dovesse continuare a crescere esponenzialmente.