Edicola: Ausilio con l'Inter fino al 2022; è guerra tra Raiola e Manchester su Pogba

Inter-Ausilio, arriva il rinnovo fino al 2022

Non è propriamente una notizia di campo, ma è in qualche modo connessa. Dopo tante chiacchiere sul futuro a pagina 12 della Gazzetta dello Sport arriva la notizia del rinnovo tra l’Inter e il d.s. Piero Ausilio. Zhang compatta l’area sportiva dei nerazzurri, allungando il contratto di Ausilio fino al 2022: data in cui scadranno anche quelli di Beppe Marotta e Antonio Conte.

La nostra opinione. Squadra che “vince” non si cambia. L’Inter ha fatto dei progressi negli ultimi anni e Zhang sceglie la continuità. Scelta comprensibile anche per non destabilizzare un ambiente che sta producendo in qualche modo risultati sempre in crescendo.

Manchester-Pogba-Juventus: interviene Raiola

A pagina 13 di Tuttosport vengono messe in risalto anche una volta le polemiche sul fronte inglese tra l’area Manchester United e Mino Raiola, agente di Paul Pogba. Nelle ultime ore Paul Scholes aveva fatto eco all’ex compagno di squadra e attuale manager del ManU Ole Solskjaer, dicendo che “Pogba è un giocatore del Manchester United, non di Raiola”. Secca è arrivata la risposta dell’agente del calciatore, che da tempo sta lavorando ai fianchi la società per liberarlo in estate: “Paul non è dello United, Paul Pogba è solo di se stesso”.

La nostra opinione. Il metodo Raiola ormai è consolidato. Un lavoro ai fianchi attraverso il soft power della stampa, delle due connessioni e dei social per creare gli ormai famosi ‘mal di pancia’ volti a facilitare il trasferimento in estate. La sensazione infatti è che questa sarà l’ultima stagione per il centrocampista in Inghilterra: Madrid – sponda Real – o un ritorno alla Juventus le destinazioni.

Barcellona, c’è il caos dopo il caso Bartomeu

La stampa catalana con Sport dà particolarmente risalto al caso sollevato da Cadena Ser. Secondo l’emittente radiofonica spagnola l’attuale vertice del Barcellona avrebbe assoldato un’azienda che si occupa di comunicazione (I3 Ventures) per migliorare l’immagine della giunta affidandogli al tempo stesso il compito di mettere in cattiva luce agli occhi dell’opinione pubblica le personalità del mondo blaugrana scomode all’attuale presidente Bartomeu e ai suoi uomini.

La nostra opinione. Vicenda piuttosto interessante più che altro per capire le dinamiche del mondo contemporaneo; e quanto i social siano ormai davvero uno strumento di enorme peso anche dal punto di vista della pressione che possono mettere a un vertice di una società come il Barcellona. I3 Ventures avrebbe creato dei profili per iniziare vere e proprie campagne con l’obiettivo di screditare quei personaggi che hanno messo in discussione la leadership di Bartomeu.