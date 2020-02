Barça-Real, è sfida aperta per Lautaro Martinez

Mentre domenica sera al Camp Nou si preparano a vivere il caldissimo Clasico valido per la Liga, sul mercato – almeno secondo quanto riporta il Mundo Deportivo – Barcellona e Real Madrid sono pronti a sfidarsi a colpi di milioni per aggiudicarsi Lautaro Martinez. Il Toro ha stregato sia i dirigenti blaugrana che quelli della Casa Blanca, entrambe le società lo considerano il numero 9 potenzialmente più forte del mondo. A entrambe le società non fa troppa paura la clausola di 111 milioni di euro, che l’Inter pretende per liberare il proprio bomber argentino. Il problema semmai è convincere il ragazzo che si trova bene a Milano e che però davanti alle lusinghe di questi due club potrebbe anche voltare le spalle alla causa nerazzurra.

La nostra opinione : Visto il feeling con Lukaku e i miglioramenti enormi che Lautaro in una sola stagione ha fatto agli ordini di Antonio Conte perdere Lautaro Martinez, per 111 milioni potrebbe essere un gravissimo errore. Sulla piazza trovare attaccanti così giovani e così forti non è affatto semplice e forse quei soldi possono anche essere insufficienti per sostituire un talento così cristallino. Dunque fossimo nei nerazzurri nelle prossime settimane faremo di tutto per blindare il Toro a Milano, facendogli firmare un nuovo contratto e facendo sparire quella clausola, così “relativamente”, abbordabile per i top club europei.

Napoli-Mertens: è disgelo. Il rinnovo è più vicino ma...

Nella prima pagina odierna de Il Mattino, il quotidiano campano dedica il taglio basso all’annosa questione Mertens-prolungamento di contratto. Il belga, che con il gol di martedì al Barcellona in Champions League ha raggiunto Hamsik in vetta alla classifica dei cannonieri del club partenopeo, vuole rimanere e l’offerta di De Laurentiis è assai vicina a quella che Dries vorrebbe: 3,5 milioni all’anno fino al 2022 (adesso ne guadagna 4). Per firmare però il belga pone alcune condizioni: la più importante è quella che prevede al momento della firma l’incasso a titolo di bonus di 5,5 milioni di euro.

La nostra opinione : Come ha testimoniato anche la recente partita col Barcellona, Mertens è ancora uno di quei veterani che fa la differenza nel Napoli. Rientrato da un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto ai box per un mese, in sei partite (molte non giocate nemmeno dal primo minuto) ha messo a segno tre gol e un assist, confermando la sua centralità nello scacchiere tattico partenopeo. Perderlo a zero sarebbe un delitto, perché lui ama la città e la squadra e la tifoseria e Napoli amano lo scugnizzo belga. Se Mertens deve fare uno strappo alla rigidissima regola del contenimento dei costi e trattenere a Napoli, un solo veterano è giusto che quel veterano sia Dries: il cannoniere più prolifico della storia del Napoli e lo straniero che dopo Maradona e Hamsik ha più di tutti fatto sognare il pubblico napoletano. Speriamo che per una volta il vil denaro venga messo da parte e questo splendido idillio sportivo prosegua...

Milan, sarà Zaracho il primo colpo per giugno?

Sempre nel taglio basso della prima pagina dell’edizione odierna di Tutto Sport c’è spazio per una notizia di mercato del Milan che avrebbe strappato il sì del 22enne Matias Zaracho, talentuosa mezzala/trequartista argentina del Racing Avellaneda, recentemente qualificatosi alle Olimpiadi 2020 con l'Argentina U23. Il ragazzo, che può liberarsi dietro al pagamento di una clausola rescissoria di 18 milioni di euro, avrebbe dato la propria preferenza proprio al Diavolo e si appresta a diventare il primo rinforzo di mercato estivo del Milan.

La nostra opinione : Zaracho è un colpo alla Elliott, in stile Theo Hernandez o Bennacer: un giovane di talento che ha un ingaggio e una quotazione non proibitiva e che può fruttare un’ottima plsuvalenza in caso di futura rivendita. Il Racing, come ha mostrato anche il recente caso di Lautaro Martinez, ha spesso dimostrato di essere una squadra capace di far emergere che possono imporsi nella nostra Serie A. Zaracho oltre ad avere tecnica, ha duttilità, qualità e potenzialità importante: tutte qualità che fanno pensare davvero che questo possa essere un colpo interessante per il Milan. Sperando magari che questo ragazzo abbia maggiore fortuna rispetto a Paquetà e Duarte, gli ultimi giocatori arrivati dal Sudamerica a Milano e che non si sono certamente imposti con la maglia rossonera.