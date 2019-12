Gattuso-Napoli: clausola Champions e 3 colpi a gennaio

Già stamattina, di sicuro prima di sera, Rino Gattuso diventerà il nuovo allenatore del Napoli. Come rivelano Il Mattino, Corriere dello Sport e Sky, il tecnico calabrese firmerà un contratto da 2,6 milioni fino al giugno 2021 con maxi clausola in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nell’accordo che stipuleranno le due parti ci sarà anche una clausola che permetterà sia al club che al tecnico, di interrompere il rapporto anticipatamente entro una data stabilita. Gattuso si porterà con sè il fido vice Luigi Riccio e il resto del suo staff (i preparatori atletici Dominici e Tenderini più i collaboratori Innocenti, Sarlo, Sangermani, e Bianchi) unico elemento del gruppo di collaboratori di Ancelotti che resterà in azzurro è il preparatore dei portiere Alessandro Nista. Il Corriere dello Sport svela anche un’altra curiosità, l’unica richiesta che Gattuso avrebbe avanzato a De Laurentiis: una casa con vista sul Golfo con giardino, per favorire i due cani a cui Ringhio è molto affezionato. Per quanto concerne invece il mercato il quotidiano romano ipotizza una mini-rivoluzione a gennaio e tre obiettivi forti: un terzino sinistro, un attaccante e un centrocampista ecclettico che possa fare anche il regista.

La ricostruzione: lacrime nello spogliatoio ma l’esonero era stato deciso il 4 dicembre

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, nel ricostruire il convulso martedì 10 dicembre che ha portato l’esonero di Ancelotti, racconta come nonostante buona parte dello spogliatoio sia stato con l’allenatore fino all’ultimo De Laurentiis ha voluto dare ragione a quel gruppetto di giocatori che ha fatto di tutto perché questo cambio in panchina diventasse realtà. Da Zielinski a Koulibaly in tanti hanno versato lacrime per quel tecnico che li ha difesi, in maniera sincera, fino all’ultimo secondo. Ciò non è bastato però perché ADL aveva già deciso l’esonero in una riunione mercoledì 4 dicembre a Roma in cui anche l’ultimo sostenitore (il ds Cristiano Giuntoli) si è arreso e ha promosso l’idea del presidente e del resto della dirigenza di cercare un nuovo allenatore. Dopo i tentativi fatti per Ancelotti e Spalletti, Gattuso diventa subito il candidato ideale.

La nostra opinione: Anche se De Laurentiis di copioni se ne intende, gli incredibili 40 giorni che hanno ribaltato il Napoli sono stati un inedito assoluto anche per il numero uno della Film Auro. Esonerare l’allenatore due ore e mezza dopo la vittoria che ha regalato al Napoli la terza storica qualificazione agli ottavi di Champions League è una cosa che rimanda a film comici alla Allenatore nel Pallone. Qui però c’è poco da ridere, perché la sensazione è che proprio il presidente sia quello che abbia perso più di tutti la faccia. Ancelotti ha commesso indubbiamente degli errori e i giocatori non sono esenti da responsabilità, ma il caos multe e alcune dichiarazioni al vetriolo ai danni di leader dello spogliatoio hanno finito per fare danni incalcolabili e rendere sempre più difficile il lavoro per un tecnico esperto e scafato come Ancelotti, che ieri si è congedato tra gli applausi del San Paolo. Un uomo dello spessore di Ancelotti non meritava di essere lasciato solo ad affrontare la tempesta e soprattutto non meritava un’uscita di scena così brutta e per certi versi grottesca. Nel calcio però al peggio non c’è mai fine... Per uno strano scherzo del destino ora al posto del Maestro Carlo arriva l’allievo prediletto Rino, che con Ancelotti al Milan ha vinto tutto, e a cui ADL chiede di fare lo sceriffo e migliorare una classifica troppo brutta per essere vera. Ora De Laurentiis deve difendere l’allenatore, tutelarlo, regalargli qualche rinforzo funzionale a gennaio e avviare con Rino una restaurazione della rosa. Perché l’impressione è che, al netto di questo exploit in Champions, se non ci sarà un elettroshock emotivo questa rosa così com’è difficilmente potrà raggiungere le vette ottenute ai tempi di Sarri.