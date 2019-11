Edicola: Chiesa e Fiorentina ai saluti, la Juve è in vantaggio sull'Inter

Chiesa vota Juventus

A Firenze è esploso il caso Chiesa. Tornato scarico mentalmente e fisicamente dagli impegni con la Nazionale, Federico Chiesa nella sfida col Verona è finito in panchina dove è poi rimasto per tutti i 90' dopo un lungo riscaldamento perché, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe detto al tecnico Vincenzo Montella di non sentirsela di scendere in campo. Il gesto ha fatto molto rumore certificando il momento decisamente delicato tra le parti e riattivando con forza i discorsi di calciomercato con Juventus (in pole) e Inter.

La nostra opinione: Chiesa potrebbe essere rimasto scottato dalla mancata partenza in estate dopo che si era praticamente promesso alla Juventus. Il nuovo patron Rocco Commisso lo ha trattenuto alla Fiorentina e il giocatore si aspettava un riconoscimento economico per la sua permanenza a prescindere dal prolungamento del contratto. Nulla di fatto per ora, con i discorsi sul rinnovo (con lo stesso stipendo di Ribery) rimandati a Natale. Ma sarà troppo tardi? Servono ancora 70 milioni di euro, forse troppi per la sessione invernale. Se ne riparlerà in vista del calciomercato estivo, ma lo strappo è netto.

Affare Gabigol: spunta un altro nome

Il Flamengo continua a trattare con l’Inter dopo aver quasi bloccato da un mese Gabigol, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, nella trattativa potrebbe essere coinvolto un nuovo giocatore. Stiamo parlando di Georgian Daniel De Arrascaeta, centrocampista uruguaiano classe 1994 che negli ultimi giorni sarebbe stato offerto ai nerazzurri. Il giocatore è in possesso di un passaporto che lo rende comunitario, predilige il ruolo di ala offensiva, ma sa coprire più o meno tutti i ruoli della mediana. Un jolly che potrebbe rendersi molto utile a Conte.

La nostra opinione: la dirigenza dell'Inter continua a lavorare in vista della finestra invernale di calciomercato. La priorità di Marotta e Ausilio rimane quella di regalare a Conte almeno un rinforzo a centrocampo, dopo le lacune mostrate dal reparto in questa prima parte di stagione e i tanti infortuni. I profili seguiti per gennaio sono diversi, ma molto dipenderà da quanto l'Inter riuscirà a incassare dalla cessione di Gabigol. Forse sarebbe il caso di spostare il mirino altrove: Kulusevski e De Paul conoscono bene il nostro campionato.

Eriksen via dal Tottenham? Irrompe l'Inter

Irrompe l'Inter nella corsa a Christian Eriksen. Il gioiello del Tottenham in estate si libererà a parametro zero dagli Spurs. Neppure l'avvento in panchina dello Special One José Mourinho cambierà gli intendimenti del danese, che ha rifiutato recentemente una ricca offerta da parte dei londinesi per rinnovare il proprio contratto. Beppe Marotta, nei giorni scorsi a Milano, ha incontrato l'agente del calciatore per allacciare ufficialmente i contatti, come riporta la stampa inglese.

La nostra opinione: il proprietario degli Spurs, Levy, era disposto ad allungare solamente di un paio di stagioni il rapporto con l'inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro pur di non perdere a zero il ragazzo. Insomma, allungare il contratto per poi cederlo e fare comunque cassa: questo era il progetto del Tottenham. Proposta ovviamente declinata dal classe 1992 e dal suo agente Martin Schoots, che hanno offerte da mezza Europa. Quello di Eriksen è un nome che metti tutti d'accordo in casa interista, da Suning ad Antonio Conte. Il classico giocatore che permette di fare un salto di qualità alzando l'asticella di tutto il gruppo. Il danese chiede un quadriennale da 10 milioni netti a stagione.