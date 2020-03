Edicola: Conte vuole anche De Paul e Musso; Rangnick fa i nomi per il suo Milan

L'Inter bussa all'Udinese: Musso e De Paul

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sarebbe intenzionato per la prossima stagione a puntare su un secondo portiere di maggior affidabilità e magari anche prospettiva: il nome scelto è quello di Juan Musso dell'Udinese. Secondo il Tuttosport, inoltre De Paul sarebbe tornato in auge sui taccuini nerazzurri.

La nostra opinione: Se De Paul è un nome che è già ampiamente circolato in orbita nerazzurra, una novità è quello di Juan Musso: posto che Samir Handanovic ha 35 anni è di fatto ancora assolutamente intoccabile nel ruolo di primo portiere. Le difficoltà fisiche di questa stagione hanno però evidenziato che effettivamente il ruolo di secondo è ancora in cerca di protagonista, viste le altalenante prestazioni di Padelli. Se l'idea è quella di avere un sostituto all'altezza di Handa, da coltivare in ottica futura allora l'idea Musso potrebbe essere vincente. L'Udinese chiede 30 milioni di euro, in questo caso Padelli potrebbe restare sì, ma come terzo.

Milan, ecco i nomi di Rangnick: Szoboszlai, Atal, Koopmeiners e David

Se l'Inter si rinforza, il Milan che verrà dovrà fare i conti con le limitazioni del Financial Fair Play: per questo non si potranno fare acquisti roboanti e di nome. Ecco quelli che fa oggi il Tuttosport, scopriamoli insieme.

La nostra opinione: Rangnick non sarà solo il nuovo allenatore del Milan ma anche manager e uomo mercato: ecco allora alcuni nomi che potrebbe inserire nella sua lista desiderata. Si va dai difensori Ethan Ampadu (gallese classe 2000 in prestito dal Chelsea) e Nordi Mukiele (terzino francese 1997), per passare dai centrocampisti Dominik Szoboszlai (Salisburgo, classe 2000, lo vogliono tutti) e Atal del Nizza; dall'Az Alkmaar potrebbero arrivare il capitano Koopmeiners (22 anni) e l'attaccante Myron Boadu (20 gol); dal Gent il canadese Jonathan David (classe 2000, 23 gol). Peer ora sono solo nomi, vedremo se prima o poi diventeranno anche giovani realtà rossonere.

Fiorentina-Florenzi: idea per il futuro?

Al momento Alessandro Florenzi è bloccato a Valencia dal Coronavirus, ma la sua volontà a fine stagione è di tornare in Italia. Se non potrà farlo alla Roma, c'è già una squadra, la Fiorentina, che ha dimostrato interesse nei suoi confronti. Lo scrive la Gazzetta.

La nostra opinione: Al momento non c'è ancora nulla, ma secondo la ricostruzione della Rosea, Commisso e Iachini vorrebbero inserire nella rosa della Fiorentina due-tre elementi eclettici, in grado di ricoprire bene più ruoli. Alessandro Florenzi non ha bisogno di presentazioni, e certamente può fare sia il terzino, che l'ala e all'occorrenza anche la mezzala in un centrocampo a tre. Per questo la sua candidatura non sarebbe per niente campata per aria. Si parla di prestito con diritto o con obbligo di riscatto ma per questo c'è tempo. Quello che è sempre più chiaro è che un suo futuro alla Roma sembra sempre più complicato.