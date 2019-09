Brescia: Corini in bilico, Pioli al suo posto

Nonostante le smentite del caso sembra prendere sempre più forma il primo esonero stagionale in Serie A. Il Brescia, infatti, avrebbe allertato Stefano Pioli per sostituire Eugenio Corini. Un primo retroscena era stato svelato da Gazzetta con una telefonata notturna all’allenatore da parte del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, infuriato per il modo in cui è maturata la sconfitta casalinga con il Bologna. Un secondo retroscena riguarda lo stesso Pioli, il quale in queste ore ha rifiutato un’offerta da un club del Qatar perché in attesa di una chiamata dallo stesso Cellino.

La nostra opinione: la chiamata potrebbe arrivare entro la prossima sosta delle nazionali. Per Corini, infatti, saranno decisive le partite contro Udinese, Juventus e Napoli. In caso di prestazioni deludenti e risultati non all’altezza, l’esonero diventerebbe un’opzione molto concreta e a quel punto Pioli potrebbe tornare in Serie A dopo le dimissioni da tecnico della Fiorentina rassegnate lo scorso aprile. D'altronde, nella stagione del suo ritorno in Serie A è lecito aspettarsi di tutto da parte di Cellino.

Kai Havertz vale già 100 milioni?

Curiosità per l'esordio in Champions di Kai Havertz, giovanissimo talento delle Aspirine già nel mirino dei bianconeri e di altre big europee, come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Ma il Leverkusen, secondo il Corriere dello Sport, spara già altissimo: la valutazione sarebbe intorno ai 100 milioni di euro.

La nostra opinione: la Juventus è impegnata con l'Atletico Madrid stasera in Champions League, ma darà un'occhiata anche all'altra partita del girone, tra Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Secondo i nostri colleghi di Eurosport Germania, si tratta forse del miglior talento che esce dalla Bundesliga da tanto tempo. È più versatile di Kroos, ha un senso del gol più marcato di Ozil ed è un giocatore più completo di Sané.

La Juve in prima fila per l'occasione Matic

Nemanja Matic è il nome che stuzzica le italiane. Il centrocampista attira estimatori e scatena una vera e propria asta interna. Su tutte, secondo il britannico The Sun, ci sarebbe in particolare la Juventus che vede allontanarsi sempre di più il sogno del ritorno di Paul Pogba e vira quindi con decisione sul compagno di squadra, ma attenzione anche a Inter e Milan che sarebbero rivali accreditate e credibili. L'ultima insidia di spessore per i club del nostro campionato, però, si chiama Borussia Dortmund.

La nostra opinione: è già partita la caccia al grande colpo a parametro zero per il 2020 e la Juventus come ormai ogni anno è in prima fila sui nomi pesanti che da febbraio potranno firmare con un nuovo club da raggiungere in estate senza alcun esborso per il cartellino. Tra questi, spicca sicuramente l'esperto Nemanja Matic, 31enne serbo del Manchester United che non sta vivendo un momento esaltante sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer, anzi. In Inghilterra sottolineano i rapporti tesi tra l'allenatore e il centrocampista, tornato in campo da titolare nell'ultima giornata di Premier contro il Leicester e poi sostituito. Per Solskjaer il giovane McTominay è sempre più avanti nelle gerarchie e a queste condizioni il rinnovo di Matic è ormai di fatto congelato.