Edicola: da Arthur a Mertens, Conte vuole un'Inter profonda; Milan, Boadu per il dopo-Ibrahimovic

La nostra opinione: Ormai nelle ultime settimane è tutto un sorpasso e controsorpasso nei gradimenti: scegliere tra Icardi e Milik, se tutte le voci in merito si rivelassero vere e nessuno finora ha smentito categoricamente, allora sarebbe un bel scegliere. Trezeguet sceglie Icardi, forse anche perché si rivede in lui per caratteristiche - bomber da area di rigore entrambi - e perché, dice lui, "Icardi è sempre meglio averlo con te che contro di te". Concetto interessante, visto che il suo rientro all'Inter non è affatto da scartare e che quindi la Juve potrebbe davvero trovarselo davanti, dopo averlo inseguito invano per due stagioni. Se questa sarà la campagna di calciomercato decisiva per arrivare a lui, è ancora troppo presto per dirlo. Sicuramente la strada per Milik sarebbe meno complicata, quella per Icardi è un po' più insidiosa; rimane anche l'ipotesi più giovane e certamente anche più costosa, quella per Gabriel Jesus dal Manchester City. Ma forse così è fantasticare troppo...