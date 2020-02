Edicola: Dalla Spagna sicuri, il prossimo allenatore del Milan sarà Marcelino

Panchina Milan: in Spagna sono sicuri, sarà Marcelino

Secondo il Corriere dello Sport, dopo il no a Rangnick, il Milan potrebbe virare su Marcelino per la panchina del prossimo anno.

La nostra opinione: Le parole di Paolo Maldini ("Tutti noi dipendiamo dai risultati") fa intendere che Stefano Pioli non sarà certamente l'allenatore del Milan nella prossima stagione anche se "siamo contenti del suo lavoro". Detto che Rangnick "non è il profilo giusto per i rossoneri", lo può essere Marcelino? "Lui vuole allenare un grande club e il Milan è di certo uno di questi", ha detto il suo agente rispondendo alle illazioni dei giornali spagnoli che danno lui come favorito numero 1. Marcelino era già stato contattato a ottobre, quando la dirigenza rossonera decise di cambiare pagina per il post Marco Giampaolo, così come Luciano Spalletti. Probabilmente i maggiori indiziati per la panchina del Milan 2020/2021 rimangono questi due: posto che Pioli non riesca a far cambiare idea tutti, tifosi compresi.

Il Chelsea blocca Zyiech

I Blues non aspettano e già durante l'inverno mettono a segno il primo colpo per la prossima estate: secondo il Tuttosport, ci sarebbe già l'accordo con Hakim Zyiech, gioiello dell'Ajax. Ai Lanceri andranno 40 milioni di euro.

La nostra opinione: È già stato strano che Zyiech non si sia mossa alla fine della scorsa stagione: in effetti il Chelsea ci aveva provato, ma evidentemente non era il momento giusto. Proprio come fece con Pulisic nello scorso gennaio (poi girato in prestito al Borussia Dortmund), i Blues si muovono con largo anticipo - così come devono fare le grandi squadre, o quelle che ambiscono a tornare tali - e vanno su un giocatore che ha già dimostrato di poter stare ad alti, altissimi livelli e che a 26 anni ha già raggiunto una certa maturità calcistica. 18 partite in campionato, con 6 gol e 12 assist, 6 presenze in Champions League, con 2 gol e 4 assist. Numeri di assoluto rispetto che valgono ognuno dei 40 milioni della sua valutazione.

Real Madrid: Mbappé nel mirino

Come riportato da "AS" sulla sua copertina, il PSG è disposto a tutto per rinnovare il contratto Kylian Mbappé, con uno stipendio che equivarrebbe a Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Ma il Real Madrid è alla finestra...

La nostra opinione: Il Real Madrid ha messo Mbappé nel mirino, e non c'è rinnovo che tenga. Dopo un inverno moderatamente calmo, quest'estate si prospetta molto movimentata. "Non sarà facile per Madrid far uscire Mbappé dal PSG", riporta una fonte a "AS". Parigi punta al rinnovo faraonico (stile CR7 e Leo Messi), per blindare Mbappé prima che un Europeo da protagonista finisca per tentare l'ex "enfant prodige" a provare la via spagnola. La speranza del Real è che il ragazzo, sapendo delle sue lusinghe, lasci stare il rinnovo e possa sedersi a parlare con "La casa blanca" per diventare il suo nuovo "Cristiano Ronaldo". Se c'è qualcuno che può raccogliere la sua "legacy", potrebbe essere proprio Mbappé: si parla ovviamente di un affare "monstre".