Donnarumma-Milan, rinnovo in salita: in estate sarà addio?

Secondo la Gazzetta dello Sport è improbabile che la prossima stagione Gigio Donnarumma continui ad essere il portiere del Milan. Nonostante i ritrovati rapporti con l’agente del portiere azzurro, Mino Raiola (grazie al recente arrivo di Ibrahimovic): il potente procuratore italo-olandese non intende assecondare le richieste del Diavolo che vorrebbe blindare Gigio con un contratto lungo ma con un ingaggio fisso più basso rispetto a quello che attualmente riceve (6 milioni di euro netti a stagione). Un bel problema per il Diavolo che però non intende farsi trovare impreparato e se sceglierà di cedere il proprio gioiello, lo farà per non meno di 50 milioni di euro.

La nostra opinione : Il Milan per tornare grande ha bisogno di blindare i propri giovani giocatori più talentuosi ma se questi hanno un ingaggio troppo al di sopra del monte ingaggi che la società ha studiato, allora è giusto dirsi addio. Come accaduto tre anni fa, molto dipenderà dalla volontà di Gigio: se vorrà diventare una bandiera rossonera e partecipare al lungo percorso del Milan per ritornare grande allora dovrà necessariamente venire incontro al club e legarsi al club con un contratto a vita ma economicamente meno pesante, se l’idea invece è quella di giocare la Champions League e guadagnare cifre più importanti allora è giusto che vada da qualche altra parte. Dove però? Occhio alla Juventus, club con cui Raiola ha fatto tanti affari, che però potrebbe non essere disposta ad assecondare la richiesta di 50 milioni di euro del Milan. Altrimenti qualche big estera... Vedere però Gigio tra qualche mese con la maglia bianconera non ci stupirebbe affatto.

Buffon-Juventus: a marzo si discute il rinnovo per un’altra stagione

A proposito di Juventus e di portieri, il TuttoSport riporta le parole dello storico agente Silvano Martina su Gigi Buffon, fresco 41enne ma che potrebbe scegliere di prolungare per un altro anno con la Juventus e continuare a fare il 12esimo dei bianconeri: “Cosa farà Gigi non la sa nemmeno lui, con la società ci vediamo fra due mesi così valuteremo se allungare al 2021”.

La nostra opinione: Se la volontà di Buffon è quella di continuare a giocare, la Juventus non volterà mai le spalle alla propria leggenda. Nonostante l’età tutte le volte che è stato impiegato al posto di Szczesny non ha mai tradito. Dunque un prolungamento per un’altra stagione non ci stupirebbe.

Giroud, sfida Inter-Lazio: chi si prende il bomber?

Con poco più di 10 ore di calciomercato, Olivier Giroud resta il nome più caldo. Il francese è l’attaccante che Conte vorrebbe come vice Lukaku ma deve guardarsi dagli assalti della Lazio che ieri ha trovato l’accordo col giocatore ed è in continuo contatto col club londinese. Chi la spunterà?

La nostra opinione: Tra i due litiganti non è detto che a godere possa essere anche un altro club (Tottenham?) ma di sicuro chiunque si porterà a casa Giroud farà un bel colpo e si porterà a casa un attaccante che potrebbe essere determinante per alimentare i sogni scudetto.