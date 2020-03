Edicola: Donnarumma impara l'inglese e pensa all'estero; la Juve punta Tonali e gli altri azzurri

Donnarumma tiene in ansia il Milan

La Gazzetta dello Sport si chiede se Gianluigi Donnarumma stia imparando l'inglese (come si vede dai social) perché ha tempo o anche per un fine futuro: "Gigio, oh yes?". Le ipotesi sono le solite, Premier League e Paris Saint Germain. Cosa c'è di vero?

La nostra opinione: Un conto è imparare l'inglese, un altro è pensare di lasciare il Milan per andare in Inghilterra (o in Francia). E' chiaro che quando si parla di Gigio Donnarumma i tifosi del Milan abbiamo un sussulto particolare: nato in casa, cresciuto in rossonero, è certamente il giocatore su cui fondare anche il Milan del futuro. Due i problemi: il contratto in scadenza nel 2021 e il suo procuratore, Mino Raiola, che ha più volte evidenziato che lui in questo Milan non vede quello dei fasti del passato. E quindi gradirebbe una soluzione diversa per il suo "Modigliani". Se l'estate scorsa Donnarumma poteva valere 50 milioni, se non addirittura di più, con il contratto in scadenza a un anno il valore scende considerevolmente. Quindi il Milan ha solo un'opzione: cercare di rinnovare al più presto, cercando di venire incontro alle esigenze di Gigio, e soprattutto di Mino.

Juventus: azzurri nel mirino, da Tonali in giù

L'apertura del Tuttosport è sì dedicata a Pogba, che si è allenato con la maglia della Juventus di Matuidi, per vicinanza all'amico, ma se si scorre fino a pagina 17 ecco i veri obettivi per il mercato futuro della Juventus: si tratta dei ragazzi giovani che formeranno la Nazionale italiana futura.

La nostra opinione: Emerson Palmieri, Riccardo Orsolini, Federico Chiesa, ma soprattutto Sandro Tonali. Che la Juventus abbia sempre un occhio particolare per i ragazzi bravi italiani, questo è assodato: già nelle scorse stagioni, la dirigenza bianconera si è sempre mossa ampiamente in anticipo per assicurarsi i pezzi migliori, addirittura prima che esplodessero. In questo caso si tratta di giocatori giovani sì, ma già di fatto affermati, vediamo chi può veramente arrivare a Torino: Emerson Palmieri sta al Chelsea ma gradirebbe tornare, Orsolini ha già un'intesa per un'eventuale ritorno alla Juve dal Bologna, rimangono Tonali (papabile sostituto di Pjanic, se questi partisse) e Chiesa, anche i pezzi più pregiati del mercato italiano in generale. Resta da capire quanta concorrenza ci sarà per loro (tantissima).

Inter, pensiero alla difesa: piace Lucas Martinez Quarta

Secondo il Tuttosport, Antonio Conte non sarebbe ancora del tutto convinto della propria linea difensiva e allora avrebbe dato mandato di trovare un centrale futuribile: il nome arrivato sul suo taccuino è quello di Lucas Martinez Quarta, 23enne del River Plate.

La nostra opinione: Se c'è una zona del campo in cui l'Inter è assolutamente solida a noi sembra proprio quella della difesa: se De Vrij e Skriniar sono titolari inamovibili, anche Bastoni ormai si è affermati, scalzando lo scontento Godin (può partire), mentre D'Ambrosio è il solito jolly e Ranocchia il capitano che si fa sempre trovare pronto. Se Conte vorrà rinforzare il reparto difficilmente chi arriverà troverà subito spazio: si è parlato di Izzo, Kumbulla e appunto di questo Quarta, che piace a Zanetti ma costa 22 milioni. Allora forse un Izzo - che non ha sicuramente quel costo - potrebbe fare maggiormente alla bisogna.