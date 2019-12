Edicola: duello Juve-Inter per Tonali, il Milan vuole Ibra entro il 15 dicembre

Tonali conteso da Juventus e Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus, dopo aver cercato già in estate di strapparlo dal Brescia, non ha mai mollato Tonali e i contatti tra le parti sono continuati. Gli ultimi sono recentissimi, Paratici vorrebbe chiudere subito la trattativa per anticipare la concorrenza, magari già a gennaio lasciando Tonali in prestito fino a giugno a Brescia. La squadra nerazzurra resta la rivale numero uno, Marotta ha messo Tonali in cima alla lista delle preferenze ed è disposto a mettere sul piatto alcuni elementi della Primavera nerazzurra per strappare il sì del Brescia.

La nostra opinione: anche sabato Sandro Tonali è stato uno dei pochi a salvarsi in casa Brescia nel derby perso per 0-3 dalle Rondinelle contro l'Atalanta. Il centrocampista classe 2000 di Cellino è destinato a essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di calciomercato, con Inter e Juventus pronte a innescare l'ennesimo derby d'Italia sul mercato. Tonali piace molto anche alla Fiorentina, il suo futuro è tutto da scrivere.

Milan, il sogno Ibrahimovic ha una data

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sogno della dirigenza del Milan è quello di presentare al pubblico di San Siro Zlatan Ibrahimovic il 15 dicembre prossimo, in occasione della festa per il 120° compleanno del club. Per quella data lo svedese, cercato anche dal Flamengo, avrà sciolto le riserve sul futuro e deciso se rimettersi in gioco in Serie A. Per lui è pronto un contratto da 6 milioni di euro per 18 mesi.

La nostra opinione: il Milan continua a sognare il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole dell'attaccante svedese alla Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini sono in attesa della risposta del giocatore cercato anche dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ibra sarebbe il profilo giusto per riportare entusiasmo tra i tifosi, dopo un avvio di stagione sicuramente deludente che non ha rispettato le aspettative di inizio campionato.

Dybala, rinnovo in vista

Come riportato da Tuttosport il contratto di Dybala scade nel 2022 ma la dirigenza vorrebbe subito rinnovarlo perché l'argentino piace ai più importanti top club europei e il rischio di perderlo è alto. Dopo essere stato a un passo da lasciare Torino in estate e sbarcare in Premier League (Manchester United e Tottenham), ora il numero 10 si è ripreso la sua Juventus. A inizio 2020 la trattativa è destinata a entrare nel vivo.

La nostra opinione: con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, Paulo Dybala è tornato a occupare un ruolo chiave e centrale nel mondo Juventus, come confermato dallo stesso giocatore in una recente intervista. La Joya ha siglato in questa prima parte di stagione gol pesantissimi, l'ultimo in ordine cronologico in Champions League contro l'Atletico Madrid, e ora la Vecchia Signora vuole blindare il suo gioiello per respingere le sirene di mercato provenienti soprattutto dalla Premier League.