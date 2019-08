Edicola: Dzeko spinge Icardi alla Juventus, Coutinho libera Neymar al Barcellona

Icardi-Juventus: via libera dopo il rinnovo di Dzeko

È questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Il bosniaco firma per la Roma fino al 2022 e l'Inter resta spiazzata: ipotesi Llorente o Milik per i nerazzurri mentre Maurito vuole solo i bianconeri.

La nostra opinione: l’effetto del rinnovo di Edin Dzeko con la Roma può incidere in modo sostanziale sulla trattativa fra Juventus e Inter con al centro anche Paulo Dybala. Icardi sta aspettando la Juventus che era e rimane la sua prima scelta. L’Inter farebbe lo scambio con Dybala, ma la Juventus non vorrebbe scambiare il calciatore alla pari. La pista Napoli, che contempla lo scambio con Milik, è un po’ più complicata. Questo tormentone, che ci portiamo avanti da mesi, è destinato a finire solo in chiusura di calciomercato.

Coutinho al Bayern porta Neymar al Barcellona

Secondo la stampa spagnola e in particolare Sport, il Barça ha tutto per provare a chiudere l’affare Neymar. E il suo presidente, Josep Maria Bartomeu, ha già preso il comando delle operazioni in attesa di fare un'offerta finale per il calciatore brasiliano.

La nostra opinione: l'entourage di Neymar ha avvertito il Barça che il Real Madrid sta spingendo molto negli ultimi giorni. I blaugrana sono, però, in vantaggio in questo Clasico di mercato: la partenza di Coutinho potrebbe, infatti, essere la chiave affinché Neymar arrivi a Barcellona nei prossimi giorni. Il club catalano è riuscito a superare i Blancos che hanno anche un problema in più: l'operazione Neymar li porterebbe a superare il limite salariale.

Brescia: Marchisio dopo Balotelli?

Progetti da grande Brescia per il presidente Massimo Cellino che sta per definire l'arrivo di Mario Balotelli e non si ferma. Secondo Tuttosport, la società è al lavoro per nuovi innesti di spessore e il sogno è Claudio Marchisio, attualmente svincolato dopo l'addio allo Zenit.

La nostra opinione: nelle prossime ore è previsto l'incontro probabilmente decisivo per la chiusura dell'accordo con Mario Balotelli. L'attaccante classe '90 è pronto a firmare un contratto triennale che, tra base fissa e vari bonus, non dovrebbe raggiungere i 3 milioni di euro a stagione, ma intanto il numero uno del club lombardo tenta l’assalto all’ex Juventus, altra operazione suggestiva.