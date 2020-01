Edicola: Eriksen-day per l'Inter, Siviglia su Politano, Emre Can saluta, Pogba riabbraccia la Juve?

Eriksen day

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi è il giorno decisivo per la trattativa Inter-Tottenham per Christian Eriksen: previsto un nuovo incontro tra le parti in causa a Londra. L’accordo è ormai imbastito: l’Inter arriverà ai fantomatici 20 milioni corrispondendone 7,5 (a salire agli 8) a stagione al giocatore. Poi arrivo a Milano lunedì e visite mediche martedì.

La nostra opinione: Trattativa sbloccata, ormai ci siamo. Gli ultimi dettagli da limare e poi Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. A quel punto i nerazzurri saranno chiamati a tornare protagonisti nella lotta scudetto. Dopo un mercato di gennaio faraonico...

Emre Can-Pogba, partenze e arrivi in casa Juventus

Emre Can via subito, Pogba arriva quest’estate. Questa la migliore delle prospettive in casa Juventus, tracciata da Tuttosport. Il centrocampista tedesco piace a Borussia Dortmund ma anche al Tottenham di Mourinho (in cerca di un sostituto per Sissoko). Poi quest’estate l’assalto a Paul Pogba: ci sarà la concorrenza del Real Madrid da sconfiggere.

La nostra opinione: Emre Can è sempre più sul piede di partenza e ora gli acquirenti ci sono, eccome. Cessione a un passo, dunque, mentre la questione Pogba è ancora lontana dalla piena definizione. Se ne riparlerà quest’estate...

Politano, c’è un terzo incomodo

Sembrava a un passo dal Napoli (l’accordo economico era statto trovato con l’ipotesi di inserire anche Llorente come contropartita tecnica), invece per Matteo Politano la telenovela non è finita: continua a piacere alla Roma, ma da oggi anche al Siviglia di Monchi, pronto ad entrare a gamba tesa.

La nostra opinione: Al momento la squadra favotita per accaparrarsi Matteo Politano resta il Napoli, ma la pista andalusa non è affatto da sottovalutare considerando le risorse econiche del club diretto da Monchi. L’intrigo continua...