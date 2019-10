Milan: Rudi Garcia per il dopo Giampaolo, Shevchenko rinvia tutto alla prossima stagione

Maldini e Boban non sono soddisfatti. I giocatori del Milan hanno avuto un confronto con Giampaolo nella seduta di allenamento di ieri, con Maldini che ha presenziato solo come osservatore. La prossima gara contro il Genoa, altra squadra in crisi, sarà decisiva, ma anche una vittoria poco convincente può segnare l’addio di Giampaolo. La pista dell’ex è per ora da rinviare, con Shevchenko che pensa solo all’Europeo: “Tutta la mia attenzione è rivolta alle prossime partite, il traguardo è importante. Io voglio andare all’Europeo con i miei ragazzi e il futuro è questo. Non penso alle ipotesi. Penso alle prossime due setttimane e alle gare da preparare”.

Con Shevchenko che si tira fuori, dunque, il primo nome - suggerito proprio da Elliott - è quello di Rudi Garcia che è già in contatto con altri club dopo l’addio a fine stagione con il Marsiglia. Il francese ha vissuto due stagioni e mezzo alla Roma, dopo aver collezionato due 2° posti e aver rimediato un esonero a metà stagione nell’annata 2015-2016.

La nostra opinione: Ammirabile la scelta di Shevchenko che vuole continuare il suo percorso in Nazionale, non lasciando proprio nel momento clou di preparazione in vista dell’Europeo con la sua Ucraina. Dare subito l’addio a Giampaolo per Rudi Garcia o dare ancora tempo all’ex tecnico della Samp? Giampaolo ha sicuramente bisogno di tempo, a meno che non abbia più in mano la sua squadra. Se anche i giocatori hanno ‘mollato’ il tecnico, allora la società fa bene a guardarsi intorno.

Allegri in Premier? Nella prossima stagione...

Sono insistenti le voci che vorrebbero un Allegri in Premier League già nel corso di questa stagione. Chi lo vede al Manchester United in caso di esonero di Solskjaer dopo la falsa partenza dei Red Devils, chi al posto di Pochettino dopo gli ultimi risultati ottenuti dal Tottenham. La verità è che Allegri sta studiando l’ingrese e ambisce ad una panchina di Premier League, ma solo dalla prossima stagione...

La nostra opinione: L’ex Milan ha ormai deciso. Se sarà Premier, lo sarà solo l’anno prossimo, volendo dare seguito all’anno sabbatico fatto partire dopo l’addio alla Juventus. C’è sicuramente la volontà di andare in Inghilterra, ma solo dopo aver studiato la lingua e, soprattutto, avere la possibilità di cominciare la stagione avendo fatto la preparazione. Niente arrivo in corsa.

Courtois nell’occhio del ciclone: è lui ‘la mela marcia’ del Real Madrid

Altro risultato negativo del Real Madrid in Champions, anche se i blancos sono riusciti a rimontare conquistando un 2-2 casalingo contro il Brugge. Sulla graticola Zidane, ovviamente, anche per le scelte di formazione, ma per ora si continua con il francese considerando che il Real è in testa al campionato spagnolo a +2 dal Barcellona (e il 26 ottobre c’è il Clasico). Questa volta, media e tifosi, se la prendono con Courtois che è uscito all’intervallo nel match contro i belgi e si è beccato pure i fischi dei propri tifosi: lui, tra l’altro, è finito all’ospedale per un problema allo stomaco. È lui l’indizionato speciale per questo nuovo flop e ora tutti vorrebbero vedere Areola titolare.

La nostra opinione: l’errore sta alla base. Perché è stato ceduto Keylor Navas? Il costaricano ha avuto alti e bassi, ma nelle stagioni passate a Madrid è stato protagonista dei successi dei blancos in Champions. Ora si vuole puntare addirittura ad un cambio tra i pali. Una scelta pericolosa, considerando che Areola non era titolare neanche al PSG.

