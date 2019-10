Edicola: Gattuso vicino alla Sampdoria, per Mourinho spunta il Lione

Gattuso verso la Sampdoria

La Sampdoria prova ancora un assalto per Gennaro Gattuso. L'ex allenatore del Milan è in contatto con il presidente Massimo Ferrero che sogna di portarlo sulla panchina blucerchiata dopo la risoluzione consensuale con Eusebio Di Francesco avvenuta nella giornata di lunedì. Lo riporta il Secolo XIX.

La nostra opinione: il nodo per Gattuso può essere l'ingaggio, ma Ferrero tenterà il colpo. L’ex allenatore del Milan è sicuramente una soluzione più affidabile rispetto a Gianni De Biasi, Beppe Iachini o la toppa provvisoria Angelo Palombo. Un’altra alternativa potrebbe essere Claudio Ranieri, un tecnico che ha dimostrato in carriera di saper gestire situazioni disperate. Prima della guida tecnica, infatti, il caos in casa Samp nasce dalla disastrosa situazione societaria.

Lione: non solo Blanc, c'è anche Mourinho

Ribaltone in panchina anche nel Lione. Il club francese ha, infatti, esonerato Sylvinho e sta valutando diversi allenatori per la sua successione. Tra questi, come riportato da AS, ci sarebbe anche José Mourinho, che in passato ha anche dichiarato di voler allenare in Ligue 1.

La nostra opinione: il portoghese, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che si sarebbe rimesso in gioco di fronte a una destinazione stimolante. Lione, al momento, non ci sembra una di queste. Il nome in pole resta quindi quello dell'ex PSG Laurent Blanc, al momento favorito nei confronti dello Special One, di Wenger e Rémi Garde.

Bale, con il Real Madrid è davvero finita

Gareth Bale intende lasciare il prossimo giugno il Real Madrid. I quotidiani AS e Sport descrivono l'insoddisfazione del giocatore gallese e la sua voglia di abbandonare la capitale spagnola. Ad accelerare la sua decisione l'esclusione con il Bruges nell'ultima partita di Champions League.

La nostra opinione: l'ex Tottenham è stato addirittura dirottato in tribuna aumentando dunque le divergenze tra il tecnico Zidane e il giocatore. Con Zizou non c’è mai stato feeling. Bale, inoltre, non gradisce lo scarso appoggio che riceve dalla società e, sempre secondo AS, ritiene irrispettoso il comportamento dell'ambiente nei suoi confronti, dal momento che ha vinto quattro Champions (segnando tre gol in due finali, uno di questi votato il più bello di sempre nella storia delle finali della massima competizione europea per club). Tutti motivi che avrebbero indotto Bale a prendere la decisione: a giugno via da Madrid.