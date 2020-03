Edicola: Giroud-Inter, la pista è ancora buona. Milan, Donnarumma e Romagnoli al bivio

Giroud-Inter, la pista è ancora buona

A raccontarlo è Tuttosport che a pagina 27 parla di mercato in casa Inter. Dopo il lungo corteggiamento nel mercato invernale, l’Inter è ancora sulle tracce dell’attaccante francese. Il Chelsea ha offerto un solo anno di rinnovo, ma Giroud cerca un triennale. La soluzione per l’Inter, visto che il giocatore va in scadenza, potrebbe essere un biennale con opzione per il rinnovo sul terzo anno.

La nostra opinione . In estate l’Inter dovrà inevitabilmente rinforzare il reparto avanzato di Conte, di fatto basato solo sulla coppia Lautaro+Lukaku. In particolare un vice-Lukaku non esiste in squadra e Giroud, per altro già avuto da Conte, resta un giocatore eccellente per coprire quel ruolo. Se l’Inter farà uno sforzo dal punto di vista contrattuale si può chiudere, anche perché Giroud sarebbe ben felice di tornare a lavorare con Conte: insomma, la preferenza del francese resta Milano. Vediamo se però la società nerazzurra riuscirà ad accontentarlo.

Donnarumma e Romagnoli, futuro incerto al Milan

A pagina 24 del Corriere dello Sport c’è il mercato di casa Milan, con Donnarumma e Romagnoli a un bivio. Sul portiere viene evidenziato come i rossoneri prenderanno seriamente in considerazione un’eventuale offerta durante l’estate: la strategia di Raiola è infatti arrivare a scadenza il prossimo anno per poi scegliere il miglior offerente; dunque il Milan se arrivasse una buona offerta in estate ci penserebbe. Su Romagnoli invece c’è più tempo: in primis il manager non è Raiola e il contratto scade nel 2022. Il Milan in estate ha rifiutato offerte, ma potrebbe tenerne più conto in futuro.

La nostra opinione . Delle due, una. Il Milna non può permettersi di perdere in contemporanea Donnarumma e Romagnoli, specie anche in ottica Ibra, che dovrebbe lasciare in estate. Più probabile dunque l’opzione del portiere, dove i rossoneri farebbero inevitabilmente più cassa e dove sono soprattutto certi che l’anno prossimo Raiola lo porterebbe via a zero. Dunque occhio a Donnarumma in estate: con una buona offerta ai rossoneri, potrebbe davvero partire.

Real Madrid: AS mette Pogba in prima pagina, è più che un segno

Passiamo all’estero con la prima pagina di AS. Da sempre organo di partito del Real Madrid, il quotidiano spagnolo sceglie una copertina tutta dedicata a Pogba dall’emblematico titolo: “Ora o mai più”. Pogba va in scadenza nel 2021 ed è in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane, che già aveva provato a strapparlo ai Red Devils quando andò via dalla Juventus.

La nostra opinione . Assistito da Raiola esattamente come Donnarumma, Pogba non firmerà il rinnovo con lo United ergo i Red Devils devono fare cassa con lui in estate altrimenti l’anno prossimo andrà via a zero, facendo saltare un investimento che fu di 100 milioni. Sarà asta con la Juventus, ma a Madrid probabilmente sono i veri favoriti: hanno più disponibilità economica dei bianconeri e puntano sul rapporto con Zidane, che già provò a inserirsi anni fa quando Pogba volò a Manchester. Inoltre, quando AS – il più vicino alla dirigenza dei quotidiani madridisti – si espone così, solitamente c’è qualcosa in pentola.