Ibrahimovic-Bologna, a dicembre la decisione

A dicembre vi dirò tutto”. È questa secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la risposta che Zlatan Ibrahimovic avrebbe spedito al Bologna e a Sinisa Mihajlovic, che sta seriamente pensando di riportare in Italia il gigante svedese con un contratto fino al 30 giugno 2021. Lo svedese spera che nelle prossime settimane una big (dal Napoli allo United) si possa fare avante ma la scelta di aiutare Sinisa e fare il totem nella squadra che fu di Roberto Baggio lo stuzzica non poco. E Saputo e gli sponsor intanto lavorano per trovare il budget per un colpo che darebbe un entusiasmo incredibile a una piazza storica del calcio italiano.

La nostra opinione : Walter Sabatini sabato sera nel post gara di Bologna-Inter ha gettato la maschera. Il Bologna si è messo in testa di dare la caccia ad Ibrahimovic e in questa Serie A il suo arrivo genererebbe un vulnus positivo clamoroso, esaltando i tifosi ed affidando a Mihajlovic un centravanti capace di segnare tranquillamente ancora 15-20 gol a stagione. Chiaramente è normale che prima di scegliere di legarsi a una squadra ambiziosa ma pur sempre di secondo piano come il Bologna, Ibra aspetterà di vedere se qualche top club europeo può avere spazio per garantirgli una maglia da titolare. Se però tale eventualità non si paleserà, il Bologna può davvero credere nel colpo da sogno, che non solo farebbe schizzare l’entusiasmo di una delel tifoserie più calde della nostra Serie A ma aumenterebbe enormemente il tasso tecnico di una squadra che con Ibrahimovic nelle proprie fila, potrebbe davvero auspicare a tornare a sognare quel piazzamento in Europa che manca da 20 anni.

Torino, Mazzarri si gioca la panchina a Brescia

Brescia-Torino di sabato pomeriggio sarà una partita delicatissima per Walter Mazzarri. Secondo il Tuttosport, un risultato diverso dalla vittoria potrebbe costare al tecnico toscano la panchina dei granata. In caso di esonero il nome più battuto resta quella di Gennaro Gattuso.

La nostra opinione : Due punti nelle ultime cinque giornate, un solo gol fatto nelle ultime cinque recite: il bilancio del Torino è veramente desolante ed è normale che Cairo si interroghi sul destino di Mazzarri. La squadra anche contro la Juventus ci ha messo cuore ma ha dato segnali ondivaghi sul piano del gioco e della compattezza. A soli tre punti dal terzultimo posto, i granata non sono stati costruiti per lottare una salvezza risicata. Mazzarri non ha più scuse e deve provare a ritrovare quello spirito e quel furore mostrato nel successo in rimonta sull’Atalanta a settembre. Altrimenti il cambio di guida tecnica, seppur spiacevole, appare inevitabile per cambiare il corso di un’annata iniziata con ben altre aspettative.

L’Arsenal nega contatti con Mourinho ma Emery ha due partite per tenersi la panchina

Secondo il Times i Gunners stanno seriamente pensando di sostituire Unai Emery con Mourinho. L’1-1 subito in rimonta all’Emirates non è stata quella risposta che la dirigenza Gunners si auspicava di vedere e diversi tabloid britannici sono convinti che il tecnico spagnolo si gioco tutto nei prossimi due incontri, dove l’Arsenal incrocerà Vitoria Guimaraes e Leicester. Se non dovessero arrivare 6 punti, lo sbarco dello Special One potrebbero diventare realtà.

La nostra opinione : Diversi tifosi del Bayern lo vorrebbero sulla panchina dei bavaresi ma il destino di José Mourinho potrebbe essere davvero ancora a Londra sulla panchina dei Gunners. Lo Special One si è già stancato di fare l’opinionista e muore dalla voglia di tornare in panchina. L’Arsenal potrebbe essere una squadra nella quale provare a rilanciare le proprie quotazioni.