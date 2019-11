Edicola, Ibrahimovic: "Milano è casa mia, se c'è un progetto gioco fino a 50 anni"

Ibrahimovic, messaggio al Milan

Alla Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ha nuovamente ribadito il suo amore per la città di Milano e per l'Italia, definendo così il capoluogo lombardo:

" Milano è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via. Amo scegliere, non essere scelto. Non sono diventato imprenditore. Sono nato imprenditore e diventato calciatore "

" Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni. Se c’è un progetto che mi stimola, posso assolutamente farlo. Ho appena concluso l’esperienza a Los Angeles, è stata fantastica, rimarrà indelebile nei miei ricordi. Avevo voglia di questa avventura. Ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi "

Infine, un pensiero anche sul Bologna, altra squadra in corsa per aggiudicarsi il suo cartellino:

" Con Sinisa mi sento spesso. È un amico, una persona eccezionale, un uomo raro "

La nostra opinione: il legame tra Zlatan Ibrahimovic e l'Italia non si è mai davvero sciolto. Lo svedese in Serie A ha giocato con tre maglie e trascorso cinque anni a Milano, tra Inter prima e Milan poi. E proprio il Milan sembra essere una destinazione calda per il futuro dell'ex Galaxy. Intanto, cresce la fiducia in casa rossonera per ottenere il sì: offerti 6 milioni di euro per 18 mesi con la possibilità di inserire dei bonus legati agli obiettivi individuali e di squadra. Lo svedese ne chiede 9 netti (3+6). Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra le parti, ma l'operazione da impossibile sta diventando possibile.

Inter, ecco Giroud. E Gabigol frutta 40 milioni...

Seguito anche dal Milan, Giroud è il prescelto dell'Inter per gennaio. Il roccioso attaccante del Chelsea piace per le sue caratteristiche e l'enorme esperienza internazionale. I nerazzurri, riporta Tuttosport, sembrano in pole sul Borussia Dortmund e starebbero valutando se accontentarlo nella richiesta di due anni e mezzo di contratto.

La nostra opinione: nonostante Lukaku e Lautaro Martinez sembrino ormai inamovibili dopo aver formato una coppia gol da record, i tanti impegni stagionali suggeriscono comunque l'acquisto di almeno un attaccante. In ballo, in attesa che Sanchez recuperi dall'infortunio, c'è anche il capitolo Gabigol. La sua valutazione sarebbe vicina ai 40 milioni di euro e la sua cessione servirà per cercare anche un nuovo centrocampista. Su di lui, in Italia, ci sono gli occhi della Fiorentina, ma non mancano gli interessi della Premier League, con il Crystal Palace tra i club più attenti.

Il Diavolo insegue Demiral

Dopo l'infortunio di Duarte, il Milan sembra intenzionato a rifarsi sotto per la sessione di gennaio per Demiral, cercando la soluzione migliore per convincere i campioni d'Italia. Stando alla Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe proporre alla Juve un prestito con diritto di riscatto o eventualmente obbligo, suddividendo l'investimento in due tranches.

La nostra opinione: Demiral già questa estate era stato nel mirino del Diavolo dopo il passaggio dal Sassuolo alla Juventus per 18 milioni di euro, con Paratici che chiedeva 40 milioni per liberare subito il giovane difensore. L'ultima parola spetterà ovviamente ai bianconeri, che dovranno tener conto comunque della volontà del calciatore di giocare con maggiore continuità in vista anche dei prossimi Europei a giugno con la Turchia. Al momento Romagnoli e Musacchio restano le due principali soluzioni per Pioli, con il giovane Gabbia subito dietro e il rientrante Caldara che però dopo i tanti problemi fisici, dovrà essere gestito e recuperato con calma.