Edicola: Icardi alla Juve? La chiave è Pjanic. Il Barcellona può perdere Coutinho e ter Stegen

Icardi alla Juve? La chiave è Pjanic

Il PSG, ancora incerto sul futuro di molti suoi attaccanti, ad oggi sembra propenso ad acquistare Icardi per 70 milioni di euro. Successivamente, però, valuterà le offerte migliori per farlo partire. Il discorso con la Juventus starebbe proseguendo sulla base di sondaggi. L’idea partorita in gran segreto dal dg Leonardo, riporta Tuttosport, sarebbe quella di uno scambio con Pjanic e forse anche con Mattia De Sciglio.

La nostra opinione: la decisione dei parigini sarebbe dovuta alla valutazione in calo per il centrocampista bosniaco, alle prese con prestazioni deludenti. Potrebbe essere dunque il momento giusto per chiedere Pjanic dal punta di vista economico. In caso di ritorno in Italia dell'argentino, l'Inter incasserebbe altri 15 milioni di euro previsti dall'accordo e potrebbe così liberarsi di un giocatore ormai poco gradito. I bianconeri, d'altronde, devono provvedere al ringiovanimento dell'attacco che potrebbe perdere Higuain.

Il Barcellona vuole scatenare un'asta per Coutinho

Secondo il Mundo Deportivo, per facilitare la cessione a titolo definitivo di Coutinho, il Barcellona sarebbe disposto ad abbassare la clausola rescissoria: dai 120 milioni attuali a 'soli' 80. Una cifra importante ma decisamente più alla portata di diversi club. L'ex Inter e Liverpool avrebbe manifestato l'intenzione di restare in Germania anche se su di lui è forte l'interesse di diversi top club di Premier League: lo stesso Liverpool, l'Arsenal e il Manchester United.

La nostra opinione: il Barcellona sembra volersi liberare di Philippe Coutinho e vuole scatenare un'asta. Il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, non rientra più nei piani dei blaugrana, proprietari del cartellino, che sarebbero disposti anche a un sacrificio economico pur di sbarazzarsi del classe 1992.

Ter Stegen, tentazione Bayern Monaco

Secondo Sport, il Barcellona vorrebbe trattenere ter Stegen ma non trova l'accordo per il rinnovo di contratto: l'offerta è di 6,5 milioni di euro netti a stagione ma la tentazione del portiere è il Bayern Monaco.

La nostra opinione: ter Stegen ha un contratto con i blaugrana che scade il 30 giugno 2022 e sembrava intenzionato fino a qualche settimana fa a rimanere in Catalogna. L'aspetto economico, però, non è secondario e per il portiere della nazionale tedesca ex Gladbach un approdo al Bayern Monaco potrebbe comunque essere un'opportunità stimolante e gradita.