Icardi day: Napoli seccato

Scatta l’ennesimo ultimatum per Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’argentino è pronto a dire no al Napoli perché vuole solo la Juventus ma l’Inter in cambio accetta solo Paulo Dybala. Per il Corriere dello Sport, De Laurentiis è molto infastidito dalla manovra di disturbo della Vecchia Signora.

La nostra opinione: a undici giorni dalla chiusura del mercato, in realtà, è proprio Mauro Icardi nella posizione più scomoda. All’Inter vive da separato in casa e la perenne attesa dell’affondo decisivo della Juventus potrebbe diventare un autogol. I bianconeri sono bloccati in uscita e tergiversano mentre il Napoli assiste seccato. Il triangolo rischia di scontentare tutti: i tre club coinvolti e, probabilmente, anche l’attaccante stesso.

Video - Inter prigioniera di Icardi, ecco Lozano al Napoli: la giornata di calciomercato in 1 minuto 01:01

Neymar: il Real Madrid offre 100 milioni, Keylor Navas, James e Bale

L’apertura dell’Equipe è piuttosto eloquente. Il Real Madrid mette sul piatto un bottino ricchissimo: 100 milioni di euro, Keylor Navas, James Rodriguez e Bale per avere Neymar. Il PSG, però, vuole di più.

La nostra opinione: il PSG rifiuta un’offerta da capogiro e continua ad alzare la posta. Con il Barcellona le pedine di scambio richieste erano Dembélé e Semedo ma i blaugrana hanno risposto picche. Insomma, il gioco al rialzo non può durare in eterno. Il tempo stringe e un giocatore come Neymar non si sposta nelle ultime ore di mercato. Avanti il prossimo.

Brescia: Cellino vuole anche Guarin

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo lo stop alla trattativa con l'Atalanta per il classe '96 Valzania, per il Brescia si sarebbe aperta la possibilità di arrivare a Fredy Guarin, colombiano ex Inter che ha da poco risolto il contratto con i cinesi dello Shanghai Shenhua.

La nostra opinione: il colombiano è a Medellin in attesa della chiamata giusta e spera nel ritorno in Serie A, dopo l’interessamento di Atalanta, Parma e Genoa. All’Inter dimostrò il suo valore tanto da indurre i tifosi a far saltare lo scambio con Vucinic, all’epoca della Juventus. Fu uno dei rari casi in cui una tifoseria riuscì a far naufragare un’operazione di mercato già fatta e definita.