Edicola: il Manchester United ha le mani su Mertens, Milan infastidito dai dubbi di Ibrahimovic

Il Manchester United fa sul serio per Mertens

Il Manchester United è pronto ad accogliere Mertens all'Old Trafford. La dirigenza del club inglese avrebbe individuato nel belga il profilo giusto su cui puntare per rafforzare l'attacco dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal The Mail, la trattativa sarebbe già in fase avanzata: lo United, infatti, avrebbe stabilito i primi contatti con i rappresentanti dell'attaccante del Napoli per cercare di anticipare la concorrenza in vista della prossima estate.

La nostra opinione: Dries Mertens potrebbe a fine anno lasciare il Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e al momento il rinnovo con la dirigenza partenopea sembra essere ancora lontano. Sabato il ds Giuntoli ha smorzato la tensione nel pre partita della gara con il Parma, ma i principali top club europei hanno da tempo messo nel mirino "Ciro" e potrebbero già a gennaio bloccarlo per acquistarlo a parametro zero in vista della prossima estate.

L'articolo originale

Ibra, il Milan è infastidito per l'attesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro e non ha ancora dato una risposta alla sua ex squadra. I tempi potrebbero anche allungarsi oltre Natale e da casa Milan filtra un certo fastidio per lo stallo, anche se il Cfo Boban e il direttore tecnico Maldini sono perfettamente consapevoli che con gente come Zlatan gli ultimatum servirebbero a poco, se non a nulla.

La nostra opinione: in casa Milan è partito il conto alla rovescia per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossonera avrebbe voluto presentare l'attaccante svedese per la seconda volta a San Siro quest'oggi, in occasione del 120esimo compleanno della storia del club. I tifosi dovranno, invece, pazientare ancora prima della chiusura dell'affare.

Juventus: scambio Paredes-Emre Can?

Secondo Tuttosport, la Juventus ha nel mirino Leandro Paredes, per il quale sono in corso dei contatti con il PSG per un'operazione che coinvolgerebbe anche Emre Can. Molto dipenderà dal tedesco che, visti gli ultimi mesi senza Champions e con poco spazio, difficilmente accetterà la destinazione parigina con un semplice prestito.

La nostra opinione: la Juventus si prepara a tuffarsi sul calciomercato di gennaio. In primis i bianconeri dovranno occuparsi di piazzare qualche esubero e centrare almeno un colpo a centrocampo. In quella zona di campo Sarri è più scoperto, soprattutto dopo l'infortunio di Khedira e l'ambientamento ancora in alto mare di Rabiot. Emre Can sta valutando anche altre possibilità come Borussia Dortmund e Fiorentina: la priorità è giocare con continuità per guadagnarsi un posto per l'Europeo. E' ormai quasi certa la sua partenza a gennaio, con i bianconeri che vorrebbero la cessione a titolo definitivo per realizzare una ricca plusvalenza. Quindi sarà addio secco o con uno scambio: da una parte si discute con il Barcellona per Rakitic, dall'altra con il PSG per Paredes.