Milan-Donnarumma, partita a scacchi con Raiola

Antenne alte in casa Milan sul fronte Donnarumma dopo le parole pronunciate da Mino Raiola nel post partita di Brescia ("Il progetto dei rissoneri non mi piace"). Secondo Tuttosport il club di via Aldo Rossi avrebbe iniziato le grandi manovre per rinnovare il contratto del portiere che compirà 21 anni il prossimo 25 febbraio. Sul tavolo è pronto un aumento di ingaggio da almeno 7 milioni netti e stagione e un prolungamento fino al 2024 o 2025 (l'accordo attuale scade nel 2021).

La nostra opinione. Per il Milan è fondamentale arrivare al punto entro la prossima estate e comunque non oltre l'autunno. Senza un rinnovo in tempi plausibili, infatti, c'è il rischio concreto che Raiola inizia a studiare il modo per trovare un'altra squadra a Donnarumma. E il Milan - soprattutto questo Milan - non può certo permettersi di perdere un talento del genere a parametro zero.

Inter, idea Kucka last minute

Ore frenetiche in casa Inter sul fronte mercato. La trattativa con l'Everton per la cessione di Matias Vecino si è improvvisamente arenata: i nerazzurri chiedono 20 milioni per il centrocampista uruguaiano, i Toffees non sono disposti a offrire così tanto. Se Vecino dovesse partire, per sostituirlo l'Inter potrebbe puntare su Juraj Kucka. Il 32enne centrocampista slovacco del Parma potrebbe approdare in nerazzurro in un complicato affare che coinvolgerebbe anche Ionut Radu, il portiere rumeno ormai in rotta con il Genoa dopo l'arrivo di Mattia Perin.

La nostra opinione. Per caratteristiche tecniche e temperamentali, Kucka rappresenterebbe un innesto in linea con lo spirito guerriero dell'Inter di Antonio Conte. Senza dimenticare che l'ex Milan sembra in grado di garantire una buona dote di gol. Non stiamo parlando di un giocatore che sposta gli equilibri, ma come soluzione last minute quella di Kucka non è affatto male.

Emre Can a un passo dal Borussia Dortmund

Juventus e Borussia Dortmund avanti tutta per Emre Can. Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, il centrocampista tedesco è ormai vicinissimo al club giallonero, che ha alzato l'offerta portandola da 18 a 22 milioni più bonus. Con un ulteriore sforzo da parte del Borussia, la Juventus lascerà partire il giocatore. Rimane da definire la formula: si lavora su un prestito con obbligo di riscatto.

La nostra opinione. La storia juventina di Emre Can è finita da tempo, per la precisione dalla scorsa estate quando il giocatore venne escluso dalla lista Champions e non la prese bene. La cessione è l'unica strada possibile e rappresenterebbe la soluzione migliore per tutti: per il giocatore, che proseguirebbe la carriera in un club di altissimi livello, per il Dortmund che si rinforzerebbe e per la Juventus che farebbe un affare, soprattutto se si considera che Emre Can era stato acquistato nell'estate 2018 a parametro zero.