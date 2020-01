Edicola: Inter, 5 obiettivi per rinforzarsi subito: Eriksen, Vidal, Young, Giroud e Kessie

Inter: Conte chiede "aiuto" dal calciomercato, Marotta stringe per 5

Eriksen, Vidal, Young, Giroud e Kessie: gli obiettivi di mercato dell'Inter sono noti a tutti. In questa settimana, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarà l'accelerata decisiva per molti di questi calciatori.

La nostra opinione: A questo punto non ci resta che fare un mini-borsino, visto che i nomi ci sono ma le possibilità che tutti questi arrivino già a gennaio non sono così alte per tutti. Eriksen: raggiunta l'intesa con il giocatore, manca quella con il Tottenham (vuole 20 milioni, Marotta ne offre 10), ma l'impressione è che si possa fare a breve. Vidal: l'Inter lo vorrebbe ma la polveriera in cui si trova ora la squadra blaugrana non sembra agevolare questo passaggio, che al momento risulta difficile. Young: altro affare in via di definizione, anche qui si attende solo il via libera del Manchester United. Giroud: il vice-Lukaku è legato alla cessione di Politano, che libererebbe una casella in attacco. Kessie: idea per uno scambio con Politano, appunto, ma ancora in fase di definizione. Entrambi troverebbero più spazio.

Todibo, niente Milan: va allo Schalke 04

Il Milan continua a cercare un difensore, ma non sarà Jean-Clair Todibo: il giocatore è già in Germania per le visite mediche con lo Schalke 04. A riferirlo è Bild Sport.

La nostra opinione : Todibo ha preferito la Germania all'Italia per la formula del contratto proposta dallo Schalke 04: prestito secco e non prestito con riscatto, come aveva proposto invece il Milan. La volontà forte del giocatore di rimettersi in gioco, sì, ma con l'idea di tornare al Barcellona a fine stagione ha prevalso. Firma e ufficialità dovrebbero arrivare già oggi, quindi se il Milan vorrà un altro difensore centrale oltre a Kjaer dovrà cambiare obiettivo. Anche se al momento non ci sono nomi papabili nel breve periodo: si parla di Kumbulla del Verona, ma per la prossima stagione.

Valverde a rischio esonero: già oggi ci saranno novità

L'apertura del Mundo Deportivo è di quelle dei giorni importanti: si parla di rischio esonero e di novità in arrivo già nella giornata di oggi. Intanto si è registrato il "no" di Xavi alla proposta di prendere già a gennaio il suo posto.

La nostra opinione: "La continuidad de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona corre serio peligro": oggi è il giorno decisivo per la panchina del Barcellona. Valverde con tutta probabilità pagherà carissima l'eliminazione in Supercoppa e le ultime recenti prestazioni sottotono dei blaugrana: il più indicato per sostituirlo sembrava essere Xavi, ma l'ex bandiera catalana per il momento ha detto che non se la sente. Allora idea García Pimienta, allenatore della squadra B, per fare da traghettatore e poi Pochettino sullo sfondo. Di certo un momento difficile per il Barcellona, se contiamo che ora dovà fare anche a meno di Luis Suarez per 4 mesi (torna sul mercato con una mossa alla Boateng?).