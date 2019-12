Edicola: Inter, 50 milioni a gennaio con Marcos Alonso e Kulusevski in pole

Inter, 50 milioni a gennaio: Marcos Alonso e Kulusevski le priorità

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima scelta di Antonio Conte resta Arturo Vidal, centrocampista cileno in forza al Barcellona e già allenato ai tempi della Juventus. La dirigenza blaugrana al momento chiede 20 milioni per lasciare partire il cileno, i nerazzurri non vogliono andare oltre il prestito e l'affare al momento sembrerebbe in salita. Marcos Alonso sarebbe molto gradito al tecnico leccese, ma il Chelsea ha chiesto 35 milioni. Capitolo Dejan Kulusevski: la dirigenza nerazzurra ha già affrontato il tema con l’Atalanta (proprietaria del cartellino) che in queste settimane ha avuto abboccamenti anche con la Juve e il Manchester United. La quotazione del centrocampista offensivo tocca ormai i 40 milioni, più facile bloccarlo per l'estate. In corsa anche Rodrigo De Paul, l'Udinese però è in piena zona retrocessione e valuta l'argentino 40 milioni di euro: somma per ora ritenuta eccessiva in area interista. Per restare in tema sudamericani, in questi giorni Ausilio ha incontrato Simonian, agente del centrocampista Cristian Ferreira, 20 anni, enfant prodige del River Plate.

La nostra opinione: le speranze Scudetto dell'Inter di Antonio Conte passano tutte per gennaio. Il tecnico nerazzurro si aspetta importanti rinforzi dalla propria dirigenza in vista della finestra invernale di calciomercato. Marotta e Ausilio potrebbero avere a disposizione un tesoretto da 50 milioni di euro, a partire dai 20 garantiti dalla cessione di Gabigol con l’attaccante brasiliano che aspetta il verdetto del Mondiale per club prima di scegliere il futuro. Suning comunque vorrebbe spingersi fino al tetto dei 50 milioni per rinforzare la squadra nel duello con la Juve, con prestiti che comportino un riscatto a partire dalla prossima stagione. Conte conosce molto bene Marcos Alonso. Con Asamoah troppo spesso ai box, Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro non bastano per la fascia sinistra, mentre Lampard lo tiene ai margini. All’Inter sperano di strappare una formula meno onerosa, contando sulla volontà del giocatore che non vede l’ora di sprintare agli ordini di Antonio Conte come ai tempi di Stamford Bridge. Sul fronte Kulusevski, i nerazzurri possono far leva sulla classifica serena del Parma che potrebbe permettere all'affare di decollare già a gennaio, dopo che l'agente ha aperto a un possibile trasferimento.

Video - D'Aversa: "Kulusevski per il suo bene deve finire l'anno qua, poi sarà pronto per un grande club" 01:21

Ancelotti all'Everton: la prima mossa è non lasciar partire Kean

Come riporta Metro Sport, sta per iniziare una nuova era all'Everton e una delle prime novità di Ancelotti potrebbe riguardare Moise Kean, acquistato in estate dalla Juventus per circa 25 milioni di euro e fin qui mai convincente. Anzi, nell'ultimo match di Premier è scoppiato anche il caso con la sostituzione dopo appena 18' dal suo ingresso in campo che aveva ulteriormente alimentato le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane.

La nostra opinione: questione di ore ormai e poi Carlo Ancelotti, a poco più di una settimana dall'addio al Napoli, sarà il nuovo manager dei Toffees che l'hanno convinto con un ricco contratto fino al 2022 e garanzie di investimenti sul calciomercato con ampio potere decisionale. Carletto sarà chiamato a rilanciare una squadra dal gran potenziale ma che naviga in una complicata situazione di classifica che la vede al 16esimo posto dopo 17 giornate di campionato. Accostato in particolare a Milan e Roma, ma anche a Fiorentina e Bologna, l'attaccante classe 2000 sembrava pronto a far ritorno in Serie A chiudendo subito una deludente parentesi inglese. Pare, però, che ad Ancelotti piaccia molto: Carletto avrebbe chiesto e ottenuto la sua conferma in rosa.

Napoli, tentazione Ricardo Rodriguez

Uno dei nomi caldi per il prossimo mercato del Napoli - come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - è quello di Ricardo Rodriguez, 27enne difensore svizzero al momento tesserato del Milan. Soltanto quattro presenze in questa stagione per Rodriguez e l'avventura in rossonero sembra davvero arrivata ai titoli di coda.

La nostra opinione: se è vero che in questa stagione le presenze con il Milan sono state davvero poche, Rodriguez ha comunque dato il suo contributo alla causa rossonera nell'era Gattuso. L'anno scorso, quasi sempre titolare, ha collezionato più di 40 presenze. C'è, dunque, un legame tra i due, con il tecnico che lo considera funzionale per la situazione in casa Napoli. L'ex Wolfsburg andrebbe a posizionarsi nel ruolo di terzino sinistro, uno dei tasselli deboli in casa azzurra, con Ghoulam che rappresenta ancora un oggetto del mistero. Per il giocatore questa soluzione potrebbe rappresentare il rilancio e garantirgli maggiore spazio anche in vista degli Europei.