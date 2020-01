Edicola: Inter, dopo la beffa Kulusevski l'obiettivo è prendere subito Eriksen

Inter, obiettivo Eriksen

In queste ore il nome che torna con prepotenza in orbita mercato Inter è quello di Christian Eriksen. In scadenza con il Tottenham, il danese avrebbe ormai deciso di non rinnovare il proprio contratto ed è libero di accordarsi con un nuovo club in vista dell'estate. In Inghilterra ma anche su Gazzetta dello Sport e Tuttosport, parlano di un'Inter in pole position, forte anche della volontà del calciatore di sbarcare a Milano per raggiungere Lukaku e Sanchez con cui ha un certo feeling. Scenario probabilmente troppo ottimistico, ma che sottintende comunque un'apertura da parte dell'ex Ajax alla destinazione nerazzurra.

La nostra opinione: trattativa non semplice, a partire dalla folta concorrenza di molti top club europei, come Barcellona, Real Madrid, Manchester United e soprattutto Paris Saint-Germain. Tutte società che non avrebbero problemi a garantire un ingaggio che, si vocifera, dovrà toccare i 15 milioni di euro a stagione. Il Tottenham comunque, preso atto della decisione di Eriksen di cambiare aria, starebbe ragionando sulla possibilità di incassare almeno un minimo indennizzo dalla sua partenza anticipando la cessione a gennaio e fissando il prezzo a quota 20 milioni di euro. Il piano dell'Inter, però, sembra attualmente impostato su un accordo da blindare adesso per averlo a parametro zero in estate. Insomma, tra i 20 milioni chiesti dagli Spurs e la volontà dei nerazzurri di prenderlo a zero si potrebbe trovare anche una via di mezzo comoda a entrambe le società, ammesso che José Mourinho (che l'ha schierato titolare nel match perso con il Southampton) non voglia puntare forte sul giocatore e invitare il club a proporgli il rinnovo. L'Inter è troppo restia a sborsare soldi freschi subito ma se un giocatore li vale, non ha senso tergiversare. Il caso Kulusevski dovrebbe insegnare qualcosa...

Juventus: via Emre Can per fare spazio a Pogba

La Juve cerca di liberare un posto per Pogba, con il reparto di centrocampo che potrebbe subire un profondo restyling nelle prossime due sessioni di mercato. Emre Can, come riportano Corriere dello Sport e Tuttosport, è il primo indiziato a uscire dalla Juventus, con il Borussia Dortmund che si sarebbe rifatto sotto: il club di Bundesliga non garantirebbe, però, i 50 milioni di euro della clausola rescissoria, attivabile in estate per l'estero. Per l'ex Liverpool è sempre viva l'ipotesi di uno scambio con Paredes, anche se il PSG oltre ad Emre Can avrebbe chiesto un compenso economico per il via libera.

La nostra opinione: il CFO bianconero Paratici studia un piano per riportare il campione del mondo a Torino a fine stagione. Paul Pogba resta l'oggetto dei desideri a centrocampo, con il francese sempre più ai ferri corti con il Manchester United dopo la nuova assenza nel match perso dai Red Devils contro l'Arsenal. Un altro tedesco, Sami Khedira, potrebbe cambiare maglia la prossima estate a un anno dalla scadenza. Matuidi, invece, nelle prossime settimane dovrebbe mettere nero su bianco al rinnovo fino al 2021. Rabiot piace in Inghilterra, ma non ci sarebbero segnali per un addio immediato alla Juventus. Blindatissimi, almeno per il momento, Pjanic e Bentancur.

Destro al Genoa: è fatta

L'accordo tra i club - Bologna e Genoa - c’è, e le volontà, a partire da quella del giocatore, convergono sull’arrivo di Destro in Liguria. Insomma, è tutto pronto per questo “sorpasso a Destro”, con Mattia che ha scavalcato la concorrenza delle altre punte italiane seguite dal Grifo. L’attaccante, a questo punto, è atteso già oggi a Genova, dove sosterrà le visite mediche di rito per poi unirsi ai nuovi compagni. In scadenza di contratto con il Bologna, il centravanti dovrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione. Lo riportano Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

La nostra opinione: ritorno alle origini per Destro, per ritrovarsi a 28 anni dopo stagioni difficili, e per dare una mano a un Grifone ultimo a caccia di gol-salvezza. L’affare col Bologna, è praticamente fatto. Il Grifone conferma così la tendenza già manifestata in questo mercato invernale che sinora si è concentrato su giocatori con un passato genoano. Prima Mattia Perin, poi Valon Behrami, e ora un altro Mattia, non portiere, ma attaccante: il centravanti torna nel club che lo aveva lanciato in Serie A da giovanissimo, nel 2010, a soli 19 anni. Operazioni simili sia per il quoziente di genoanità che per la voglia di riscatto dei tre, con Perin e Behrami reduci da infortuni e Destro ancora a secco di gol in questa stagione (ma sono 70 i gol segnati in A in carriera) e a caccia dello smalto perduto in area di rigore.