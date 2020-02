Edicola: Inter, è Aubameyang il prescelto per il dopo Lautaro Martinez

Inter: Marotta vuole uno tra Aubameyang, Werner e Martial

Secondo Tuttosport sono tre i big nel mirino dell'Inter per rimediare all'eventuale partenza di Lautaro Martinez. Per lui il Barcellona è pronto a sborsare circa 150 milioni di euro, una cifra enorme che Beppe Marotta sembra intenzionato a reinvestire per acquistare uno tra Pierre-Emerick Aubameyang, Timo Werner e Anthony Martial. Anche se il sogno dei nerazzurri risponde al nome di Antoine Griezmann: si potrebbe ipotizzare uno scambio alla pari con i blaugrana, ma il francese tra ingaggio e ammortamento annuale comporterebbe costi insostenibili per l'Inter.

La nostra opinione. Se è vero - come sembra dalle sempre più insistenti voci di mercato - che le strade di Lautaro Martinez e dell'Inter potrebbero dividersi la prossima estate, è evidente che i nerazzurri saranno obbligati a sostituire l'argentino con un attaccante di livello, di respiro internazionale e in grado di garantire un cospicuo bottino di reti. Nella rosa dei papabili il nome più convincente è senza dubbio quello di Aubameyang, che in poco più di 2 anni all'Arsenal ha segnato la bellezza di 60 gol.

Milan, casting per la panchina: in corsa Rangnick, Spalletti e Marcelino

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al futuro del Milan con un occhio di riguardo alla panchina. Pioli, secondo il quotidiano romano, sarà riconfermato solo se raggiungerà il 4° posto (e quindi la qualificazione alla prossima Champions League) o se vincerà la Coppa Italia. In caso contrario si aprirà un vero e proprio casting: mentre in Germania sono sempre più convinti che il prossimo allenatore rossonero sarà Ralf Rangnick, riprendono quota anche le piste che conducono ai nomi di Luciano Spalletti (che a giugno sarà legato da un solo anno di contratto con l'Inter e sarà quindi liberabile più facilmente) e dell'ex Valencia Marcelino.

La nostra opinione. Al di là di chi sarà l'erede di Stefano Pioli, il Milan ha per prima cosa l'obbligo di fare chiarezza al proprio interno. L'esistenza di diversi correnti e di diverse linee di pensiero in merito alla guida tecnica non è certo un bene. L'esperienza insegna che - senza una solidità e un'unità di intenti a livello societario - ottenere i risultati in campo è una missione difficile se non impossibile. Dare vita a una linea di comando più snella ed efficace deve quindi rappresentare una priorità per il Milan.

Roma-Friedkin: la fumata bianca è vicina

Secondo la Gazzetta dello Sport sono giorni caldissimi in casa Roma: entro la fine della settimana dovrebbe chiudersi la due diligence al termine della quale il gruppo capeggiato da Dan Friedkin potrebbe formulare l'offerta vincolante all'attuale presidente della Roma James Pallotta e procedere alla firma del contratto preliminare. Formalità a parte, Friedkin è sempre più vicino a diventare il 24° presidente della storia della Roma.

La nostra opinione. Come tutti i presidenti, Friedkin è atteso alla prova dei fatti: la gestione Pallotta, al di là del raggiungimento della storica semifinale di Champions nel 2018, non verrà ricordata con particolare entusiasmo da una piazza ancora scottata dalla gestione dei casi Totti e De Rossi, oltre che da risultati troppo altalenanti. Il prossimo mercato estivo sarà un primo, fondamentale banco di prova per la nuova proprietà.