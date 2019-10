Edicola: Inter e Juventus si sfidano per Marcos Alonso, Villas-Boas preannuncia il ritiro

Conte sfida la Juventus per Marcos Alonso

L'infortunio di Emerson Palmieri ha spianato la strada a Marcos Alonso che in assenza dell'italo-brasiliano si è ripreso il posto sulla corsia sinistra di un Chelsea che, però, per il futuro conta di fare a meno dello spagnolo. Lo riferisce il britannico Daily Star secondo cui con la nuova era varata con l'ingaggio del manager Frank Lampard, i Blues sono sempre più intenzionati a dare un taglio netto al recente passato: al termine del blocco del mercato imposto dalla FIFA verranno sostituite diverse pedine che da anni fanno parte della rosa.

La nostra opinione: Marcos Alonso in Italia ha lasciato un ottimo ricordo dopo l'esperienza con la Fiorentina e vanta ancora tanti estimatori. I primi passi concreti del Chelsea per Ben Chilwell, laterale mancino classe '96 del Leicester, lasciano presagire un possibile addio al classe ’90. La Juve è alle prese con alcuni infortuni in quel settore del campo, ma Conte proverà a fare lo sgambetto alla Signora. Lo ha già allenato al Chelsea, lo conosce bene e i terzini sono essenziali nei suoi meccanismi di squadra.

Inter al lavoro per il centrocampo: idee Matic, Castrovilli e van de Beek

Nemanja Matic, esperto centrocampista serbo, al Manchester United ha perso il posto ed è in scadenza di contratto a fine stagione (anche se il club può prolungarlo unilateralmente per 12 mesi). Un'altra potenziale occasione low cost, visto che i Red Devils potrebbero aprire alla cessione soprattutto in caso di arrivo di un altro centrocampista. Le altre opzioni sono Castrovilli e van de Beek.

La nostra opinione: i ko contro Barcellona e Juventus non ridimensionano le ambizioni di un'Inter che, però, da queste sfide ha avuto indicazioni importanti e tastato con mano la differenza che c'è con le big europee in termini di profondità della rosa. Se con i titolari la partita è aperta e la formazione nerazzurra dimostra di potersela giocare anche ad armi pari, è con le sostituzioni che blaugrana e bianconeri hanno fatto la differenza contro la squadra di Antonio Conte. Gagliardini e Vecino sono rincalzi non paragonabili ai titolari.

Villas-Boas preannuncia il ritiro

André Villas-Boas, intervistato da France Foot, è tornato a parlare del suo addio alla panchina che dovrebbe consumarsi a breve: "Penso che il Marsiglia sarà il mio ultimo club da allenatore. Domenica festeggerò i 10 anni di carriera in panchina e ho sempre detto che avrei allenato al massimo 15 anni".

La nostra opinione: il tecnico portoghese del Marsiglia ha vissuto i suoi anni migliori come assistente di José Mourinho. Le sue esperienze da primo allenatore (Academica, Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit San Pietroburgo, Shanghai e OM) si sono rivelate puntualmente fallimentari. Fa bene a valutare altre strade.

