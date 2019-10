Edicola: Inter e Milan a caccia di occasioni. Vidal ammicca a Conte, rossoneri su un terzino destro

Inter e Milan, cercasi occasioni di calciomercato

Rakitic, Modric, Can, Cavani, Matic, Vidal, oltre a Rugani, Demiral, Mandzukic, Bale, Ozil e Boateng: la lista di giocatori che presenta la Gazzetta dello Sport è lunghissima. Le domande sono due: chi è raggiungibile e soprattutto chi serve alle rispettive squadre?

La nostra opinione: Il momento della stagione si presta molto a questo tipo di discorso: ormai sono passati due mesi e mezzo dall'inizio dell'attività 2019/20 e le titolarità, soprattutto nelle squadre top in Europa, sono abbastanza delineate. Ecco quindi che gli esuberi, ovvero i giocatori che il campo l'hanno visto con il binocolo, cominciano a guardarsi intorno, alla ricerca della classica "seconda chance". L'Inter ha bisogno soprattutto in mezzo al campo quindi tra i nomi citati dalla Rosea possiamo tenere quelli di Rakitic, Modric, Can, Matic e Vidal: per tornare alla domanda di cui sopra, quali di questi sono raggiungibili? Probabilmente i più indicati sono quelli del Barcellona, anche perché nella squadra di Valverde qualcuno dovrà pur stare fuori, e quello sarà quindi il più quotato per una partenza. Discorso diverso per il Milan: al momento nessuno dei giocatori citati sembra rientrare nei "desiderata" rossoneri, che - lo abbiamo visto - puntano prettamente su giocatori "di primo pelo". A meno di strani cambi di strategia dell'ultimo momento...

Vidal chiama Conte: "Con lui ho fatto il salto"

Tra gli obiettivi nemmeno troppo nascosti del mercato nerazzurro c'è Arturo Vidal, quel Vidal lanciato da Conte ai tempi della Juventus: e lui stesso lo ricorda in un'intervista rilasciata a "El Mercurio" e ripresa oggi dal Corriere dello Sport.

La nostra opinione: "Mi ricorda molte cose belle che ho vissuto con lui. Il salto di qualità che ho fatto per essere uno dei migliori è stato con l’aiuto di Conte. La cosa più importante nel calcio è la fiducia. E quando un tale allenatore, che è di prim’ordine, ti dà fiducia, ti fa migliorare molto". Una dichiarazione ovviamente presa come un'apertura del giocatore nei confronti del suo ex allenatore, che non vede l'ora di consegnargli le chiavi del centrocampo nerazzurro. Conte ha fatto presente che il reparto su cui lavorare è proprio il centrocampo, Marotta ha fatto sapere di essere in movimento in questo senso, resta da capire quando si potrà tentare l'assalto a Vidal. Se già a gennaio, oppure se in estate.

Milan, problema terzino: Celik o Dumfries nel mirino

Rossoneri in crisi sulla fascia destra: né Conti, né Calabria danno garanzie a Pioli. In più Calabria è anche in scadenza di contratto e non ha rinnovato, il che consetirebbe al Milan di fare plusvalenza. E allora per gennaio si parla di Celik o Dumfries, secondo Tuttosport.

La nostra opinione: Intanto capiamo chi sono i due obiettivi: Zeki Celik ha 22 anni, gioca nel Lille (ex squadra di Leao) ed è un nazionale turco, è valutato 20 milioni ma la quotazione può scendere visto che la squadra francese sta andando male in Europa; Dumfries è un nazionale olandese in forze al PSV e per ora rimane sullo sfondo, come Hysaj, fuori dai giochi per i titolari al Napoli e Sidibé (Monaco). Il problema del Milan è semplicemente finanziario: ha senso spendere 15-20 milioni per un terzino destro visto che ci sono problemi magari anche più seri in altre zone del campo, anche più nevralgiche? La sensazione è che questo investimento non sia da fare, almeno non in questo momento. Quindi dita incrociate per i tifosi rossoneri: uno tra Conti e Calabria dovrà imporsi lì sulla destra.