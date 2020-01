Edicola: Inter, Eriksen ha detto sì! Asse Roma-Milan, si parla di Under per Calhanoglu

Eriksen ha detto sì all'Inter, 20 milioni bastano al Tottenham?

Una buona notizia per l'Inter, secondo la Gazzetta della Sport: Christian Eriksen avrebbe detto "sì" all'offerta dei nerazzurri. 7,5 milioni di euro più bonus in un contratto fino al 2024. Resta da trovare l'intesa con il Tottenham.

La nostra opinione : Marotta ha provato a dribblare anche ieri ("Nessun contatto") ma i report della Rosea avvvicinano molto Eriksen all'Inter: chiedeva 10 milioni, l'accordo pare sia per 7,5 più bonus. Nelle prossime ore verranno avviati i contatti con il Tottenham, con il quale bisognerà trovare l’intesa economica per liberare subito Eriksen: si parte da una richiesta iniziale di 20 milioni di euro. Ovviamente su queste cifre per questo giocatore - lo abbiamo già detto ma lo ribadiamo - sarebbe un affarone, visto che si tratta di un classe 1992.

Milan-Roma, si parla di Under per Calhanoglu

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla dello scambio possibile tra rossoneri e giallorossi tra i due calciatori turchi di cui già si era detto e scritto 20 giorni fa. Finora però nessun accordo.

La nostra opinione: Cengiz Under è sceso e di molto nel gradimento dell'allenatore della Roma Fonseca: anche con la Juventus finirà in panchina e quindi rimarranno 4 le partite da titolare disputate in stagione. Se un anno fa sembrava un giocatore in rampa di lancio, con un valore stimato di 50 milioni, oggi Under è in ribasso e rischia di finire nel dimenticatoio. A questo punto uno scambio per rilanciarlo può fare al caso dei giallorossi. Caso simile, in rossonero, quello di Calhanoglu la cui maglia numero 10 si fa sempre più pensante, ora che il Milan sta cambiando (di nuovo) veste tattica. Le valutazioni però sono diverse visto che quella di Hakan varia tra i 15 e 18 milioni. Vedremo se si sbloccherà qualcosa.

Il Tottenham pensa a Gedson Fernandes

Secondo SkySportsUk, il centrocampista del Benfica Gedson Fernandes sarebbe vicino a trasferirsi a Londra in prestito per 18 mesi, preferendo la corte di Mourinho rispetto a quella del West Ham.

La nostra opinione: Se i tifosi dell'Inter avessero voluto qualche conferma del possibile addio di Christian Eriksen al Tottenham, eccoli serviti: le voci sempre più insistenti dell'interessamento degli Spurs per un giocatore più o meno delle sue caratteristiche sembrano avvalorare questa tesi e fomentare le speranze di poter vedere l'eclettico centrocampista danese a Milano nel breve periodo.