Edicola: Inter, Icardi fuori dai radar del PSG e il riscatto si allontana

Icardi: festa ed esclusione, l'Inter è preoccupata

La festa di compleanno di Icardi, Cavani e Di Maria ha alzato un polverone in casa PSG: secondo quanto riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport, l'evento, celebrato a due giorni di distanza dalla sconfitta in Champions League e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Bordeaux, non è stato ben visto da tifosi e dirigenza anche perché la festa, ben documentata sui social dai protagonisti, è andata avanti fino a tarda notte con balli e champagne. Il polverone che si è creato attorno alla squadra arriva in un momento delicato per Icardi che è uscito fuori dai radar del PSG nelle ultime settimane.

La nostra opinione: la vicenda ricorda verosimilmente quella del 2018, quando Icardi festeggiò il compleanno di Wanda Nara pochi giorni dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus, creando malumore all'interno dell'ambiente nerazzurro. Tuchel lo ha escluso nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund e in Francia aumentano i rumors di mercato sui dubbi di un eventuale riscatto a fine stagione del club parigino fissato a 70 milioni di euro. L'Inter spera di averli, anche perché l'argentino non rientrerà a far parte del progetto tecnico nerazzurro, per evitare poi una nuova telenovela di mercato con la Juventus.

Roma, patto per Pellegrini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è tutta la Roma pronta a scendere in campo a protezione di Lorenzo Pellegrini. Nonostante la clausola di 30 milioni di euro presente nel club, sia il giocatore che la società hanno intenzione di andare avanti insieme. Friedkin infatti, insieme a Zaniolo, lo ritiene il perno del futuro che verrà.

La nostra opinione: Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, sta attraversando quello che è a tutti gli effetti il momento più delicato della sua stagione e della sua esperienza in giallorosso. Il classe 1996 è stato beccato dal suo pubblico al momento del cambio nella sfida di Europa League contro il Gent, con Fonseca che nel post partita è intervenuto in prima persona per difendere il proprio gioiello.

Video - Fonseca commenta i fischi per Pellegrini: ''Non dimentichiamoci quanto è stato importante fin qui'' 01:17

Napoli, il Real Madrid ha pronti 80 milioni per Fabian Ruiz

Secondo quanto riportano Diario As e il Corriere dello Sport, al Rigamonti di Brescia erano presenti osservatori del Real Madrid: Florentino Perez è calcisticamente innamorato di Fabian Ruiz e ha già fatto sapere al suo entourage che è pronto a sborsare circa 80 milioni di euro per portarlo al Bernabeu in estate.

La nostra opinione: Fabian Ruiz è tornato a brillare in un Napoli ormai lontano dalla sua crisi, che a Brescia ha raccolto la sua sesta vittoria nelle ultime sette gare disputate. Lo spagnolo ha segnato un gol stupendo, simile a quello col quale gli azzurri hanno battuto l'Inter in Coppa Italia, e lo ha fatto proprio davanti agli emissari del club che potrebbe far follie per portarlo via dal Napoli in estate. Per ora, le negoziazioni per rinnovare il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023, sono bloccate. Nei mesi scorsi le discussioni si arenarono su una clausola rescissoria attualmente assente e che i partenopei vorrebbero, nel nuovo accordo, da circa 150 milioni.