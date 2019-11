Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez

E' Lautaro Martinez il grande obiettivo del Barcellona per l'attacco. Il club blaugrana sarebbe sempre più convinto delle qualità del Toro per la successione di Luis Suarez al centro del tridente, come scrive El Mundo Deportivo.

La nostra opinione: nonostante la volontà dell'attaccante di restare all'Inter e di rinnovare il contratto con la società di Suning, il Barça insisterebbe per il nazionale albiceleste ritenuto il prospetto ideale per caratteristiche, età e margini di miglioramento per guidare in futuro l'attacco dei catalani al fianco del connazionale e sponsor Messi. La crescita di Lautaro Martinez (autore finora sotto la guida Conte di 7 reti tra Serie A e Champions) avrebbe colpito gli scout del Barcellona in questo avvio di stagione, con la dirigenza dei campioni di Spagna concorde nella sua totalità sulla bontà dell'operazione e di un possibile assalto all'ex Racing Avellaneda.

L'Inter sacrifica Vecino a gennaio

Per La Gazzetta dello Sport Vecino è uno degli indiziati a uscire nella finestra invernale per far spazio a un nuovo puntello in mediana in casa Inter. La società nerazzurra è in cerca di acquirenti per trovargli una sistemazione, anche con la formula del prestito al pari di Borja Valero.

La nostra opinione: l'Inter prepara il piano per gennaio per accontentare Antonio Conte in entrata e rinforzare la rosa nerazzurra. Per completare il mosaico del tecnico salentino dovranno, però, esserci necessariamente delle uscite, attraverso quei giocatori che al momento stanno trovando poco spazio. Anche Lazaro ha deluso ma è costato ben 22 milioni di euro la scorsa estate e facendolo partire a gennaio verrebbe di sicuro svalutato.

Udinese, Di Biagio successore di Tudor?

L’Udinese ragiona sulla posizione di Tudor. In pole come eventuale sostituto, riporta Tuttosport, ci sarebbe Luigi Di Biagio, reduce dalle delusioni con la Nazionale Under 21 e a caccia di nuove esperienze. Altri nomi accostati ai bianconeri, infine, sono Carrera e Ballardini.

La nostra opinione: reduce dalle pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma, l'Udinese ragiona sul futuro di Tudor, a forte rischio esonero nelle ultime ore. La società, qualora dovesse cambiare idea sulla sua permanenza, potrebbe far sedere in panchina il vice Gotti nella sfida di domenica contro il Genoa.