Edicola: Inter, il PSG vuole riscattare Icardi ma Wanda Nara frena. Giroud è sempre più vicino

Icardi: il PSG vuole subito il riscatto ma Wanda Nara frena

Secondo Tuttosport, ci sono già stati contatti tra Inter e PSG per ragionare sulla possibilità di anticipare i tempi del riscatto di Mauro Icardi. Da casa nerazzurra è arrivata chiaramente un'apertura. Il nodo, però, sarebbe rappresentato dalla moglie-agente Wanda Nara: dal punto di vista economico sarebbe un bel balzo per il giocatore, che a Parigi guadagnerebbe 10 milioni di euro a stagione contro i 5,5 del contratto con l'Inter, ma visto il rendimento stagionale che ha riacceso l'interesse internazionale, Wanda Nara prima vorrebbe capire come si presenterà lo scenario di mercato a livello europeo a fine stagione. Vedere, ad esempio, se torneranno a farsi sotto il Real Madrid o addirittura la Juventus, si legge sul quotidiano torinese.

La nostra opinione: riguardandolo ora, a poco più di tre mesi di distanza, il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain assume sempre i più connotati del classico affare che 'fa felici tutti quanti'. L'argentino sta segnando a raffica in una formazione nella quale si è subito integrato bene, anche fuori dal campo, mentre l'Inter pregusta la plusvalenza e intanto si gode un Lukaku già a quota 10 gol in A, oltre a un Lautaro Martinez diventato uno degli attaccanti più corteggiati d'Europa. La ciliegina sulla torta sarebbe la cessione definitiva dell'ex capitano già nella finestra di gennaio che consentirebbe di investire sui colpi chiesti da Antonio Conte per la volata Scudetto. Sul fronte PSG, con un Edinson Cavani ormai all'alba dei 33 anni e, soprattutto, in scadenza di contratto a fine stagione, il ds del club francese Leonardo ha individuato in Icardi il profilo giusto per il dopo Matador e, visto il rendimento super dell'argentino, sa che a 70 milioni di euro, la cifra pattuita in estate con l'Inter per il riscatto, può rivelarsi un vero affare.

Il Napoli spinge per Amrabat a gennaio

Il Napoli accelera per Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 dell’Hellas Verona. C'è stato un incontro tra le due società che ha avuto un esito positivo. Gli azzurri hanno aumentato l’offerta iniziale, arrivando fino a 14-15 milioni di euro bonus compresi, ma la richiesta è di 20 milioni. In ogni caso, ci sono i presupposti affinché le parti si vengano ulteriormente incontro dalla settimana prossima in poi, per raggiungere l’intesa totale e definitiva. Ottenuta quella, il Napoli negozierà il contratto del giocatore con il suo entourage. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: l’operazione sarà chiusa subito per esigenze di bilancio, ma Amrabat si trasferirebbe soltanto a fine anno, avendo già giocato in due squadre diverse dall’inizio della stagione ad adesso. Amrabat è in prestito dal Club Brugge, con cui ha giocato una gara ad agosto, prima di trasferirsi in Italia. Il Verona ha il diritto di riscatto sul centrocampista marocchino, che verrà esercitato, per poi rivenderlo. Oltre al Napoli, infatti, anche l’Inter aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore, ma gli azzurri vogliono bruciare la concorrenza.

Giroud vicino all'Inter

Olivier Giroud si avvicina all’Inter. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la decisione del TAS di cancellare la sentenza che impediva al Chelsea di fare mercato – i Blues possono comprare già a partire da gennaio – può aprire e spalancare la porta al passaggio dell’attaccante ex Arsenal in nerazzurro.

La nostra opinione: "Il club milanese è quello che presenta più garanzie per l’ex attaccante dell’Arsenal", si legge sul quotidiano francese che spiega come l’attaccante voglia cercare di ritrovare spazio e minutaggio per guadagnarsi l’Europeo. Conte lo conosce bene e sa che come opzione low cost garantirebbe esperienza e al contempo una maggiore profondità nel reparto offensivo. Lukaku e Lautaro Martinez stanno giocando sempre e dovranno tirare il fiato.