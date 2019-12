Edicola: Inter, Kulusevski e Marcos Alonso a gennaio. Ancelotti riparte subito dall'Arsenal?

Inter: Kulusevski e Marcos Alonso a gennaio

Inter al lavoro per gennaio. Per il centrocampo si registra, come riporta la Gazzetta dello Sport, un incontro con l'Atalanta per Kulusevski: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro e dalla necessità di convincere il Parma a rinunciare agli altri sei mesi di prestito. Per il terzino sinistro, invece, l'Inter punta su Marcos Alonso, ma deve fare i conti con la valutazione molto alta fatta dal Chelsea: si parla di una richiesta di 35 milioni di euro, mentre la volontà di Marotta è di concludere la trattativa con un prestito più diritto di riscatto.

La nostra opinione: l'eliminazione dalla Champions non cambia di molto i piani dell'Inter per gennaio. Se, al momento, un attaccante non è più una priorità per Marotta, lo sono invece un centrocampista e un terzino sinistro. Due lacune aperte da infortuni e problemi fisici che i dirigenti nerazzurri vorrebbero colmare il prima possibile, in modo da consentire a Conte di poter avere più scelta al momento della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. La corsa al titolo e la lotta con la Juventus passano da qui. Kulusevski sta impressionando a Parma, mentre Marcos Alonso, che conosce bene il nostro campionato dopo l'esperienza alla Fiorentina, sarebbe un altro acquisto mirato.

Milan, in attesa di Ibra tentativo per Mandzukic

Nelle scorse ore, scrive Tuttosport, c'è stato un primo approccio tra Milan e Juventus per discutere di Mario Mandzukic, fuori rosa in bianconero e al centro di vicende di mercato molto spinose dopo una serie di no ad altre società che si erano fatte avanti, anche in maniera molto importante. Non solo. Il Corriere dello Sport parla anche di un contatto diretto tra Zvonimir Boban e lo stesso attaccante. Il nodo principale rimane legato all'ingaggio da 6 milioni percepito dal giocatore fino al 2021: cifra considerata troppo elevata dai vertici milanisti. Lo stallo con il Manchester United e le altre piste fanno, però, ben sperare il Milan che lo tiene caldo come prima alternativa qualora Ibra dovesse sfumare.

La nostra opinione: si avvicina sempre di più la deadline inizialmente fissata per la decisione di Zlatan Ibrahimovic che, annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, tiene col fiato sospeso mezzo pianeta calcistico. Italia in pole, con il Milan davanti. Perché quello rossonero è il club che più di altri si è fatto avanti in maniera concreta e convincente, tant'è che lo stesso Ibrahimovic avrebbe deciso di aprire al ritorno in rossonero e solo un'offerta monstre potrebbe fargli cambiare idea, preferendo magari il Napoli dell'amico Gennaro Gattuso (che nella conferenza stampa di presentazione ha dribblato le domande sullo svedese) o altre piste estere al momento defilate. Fatto sta che il giro di boa del mese di dicembre è ormai vicino, così come il calciomercato di gennaio in cui la società rossonera deve garantire al tecnico Stefano Pioli un altro rinforzo in attacco. L'annuncio di Ibra, invece, si fa attendere e per non rischiare di rimanere col cerino in mano alla riapertura delle contrattazioni, gli uomini mercato milanisti lavorano anche ai piani B.

Ancelotti torna subito in pista? C'è l'Arsenal

Esonerato dal Napoli nella tarda serata di martedì, Carlo Ancelotti potrebbe ritrovarsi senza panchina solo per poche ore. Dall'Inghilterra, infatti, sono certi che il tecnico di Reggiolo, che aveva già allenato il Chelsea, possa tornare immediatamente in Premier League. La destinazione è l'Arsenal che avrebbe superato la concorrenza di Everton e West Ham, che a loro volta nei giorni scorsi avevano manifestato interesse nei confronti dell'allenatore italiano. Un segno, questo, che l'esonero col Napoli era ormai da tempo nell'aria.

La nostra opinione: l'Arsenal, dopo aver esonerato Unai Emery, aveva deciso di affidare la panchina all'ex giocatore Freddie Ljungberg. Lo svedese conosce molto bene l'ambiente, ma la dirigenza dei Gunners non è certa che possa essere l'uomo a cui affidare il ruolo di traghettatore per tutta la stagione. Per questo motivo, le opzioni per il futuro sono altre: si è parlato di Mikel Arteta, ex centrocampista dell'Arsenal e attuale vice di Guardiola al City, ma anche di un'altra leggenda del club, l'ex mediano Patrick Vieira. I due potrebbero essere i traghettatori fino alla fine della stagione, in attesa di prendere un tecnico con cui impostare un progetto. Con Ancelotti libero e disponibile sin da subito, però, tutto cambia: Carletto avrà voglia di rimettersi immediatamente in pista?