Edicola: Inter, Napoli e Roma si alleano contro la Juventus per Icardi

Icardi, piano contro la Juve

Stando a quanto raccontato dall'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' Inter, Napoli e Roma starebbero pensando di sciogliere il nodo attaccanti dando il via a un maxi scambio tra di loro escludendo di fatto i campioni d'Italia. Nello specifico Mauro Icardi dovrebbe volare in azzurro, Milik in giallorosso e di conseguenza Dzeko in nerazzurro, per la felicità di tutte le parti in causa.

La nostra opinione: la maxi operazione ci sembra un azzardo. Molto dipenderà in tal senso dalla decisione di Mauro Icardi che per concretizzare questo scambio dovrebbe per forza accettare il Napoli. Se, invece, l'argentino dovesse rifiutare gli azzurri, preferendo vestire di giallorosso, allora a restare fuori sarebbe Milik. Dal canto suo l'ex Samp sogna comunque la Juventus e si è preso qualche giorno di riflessione.

Milan: Suso resta, Correa più vicino

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', le possibilità di una permanenza a Milanello di Suso sarebbero in forte rialzo: dall'incontro avvenuto con il procuratore Lucci, infatti, sarebbero trapelati segnali positivi circa la prosecuzione di questo matrimonio. Un altro colpo che il Milan potrebbe mettere a segno senza la cessione di Suso è quello targato Angel Correa.

La nostra opinione: il Milan sta lavorando assiduamente sul mercato per consegnare una rosa che possa esprimere l'idea di gioco di Marco Giampaolo. Il tecnico nato a Bellinzona punta molto sulla qualità dei suoi elementi: ecco perché avrebbe chiesto esplicitamente la permanenza di Suso. Per Correa occorre scendere dalla richiesta di 50 milioni di euro di parte fissa.

Napoli-James: non è finita

Stando all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si tratta di una corsa contro il tempo quella del Napoli con gli estimatori di James che per il momento non hanno bussato alla porta di Florentino Perez. De Laurentiis spera che non arrivino acquirenti disposti ad accontentare Perez per puntare a un prestito gratuito o in alternativa appena appena oneroso per il trequartista colombiano.

La nostra opinione: non è sfumato ancora il sogno James Rodriguez per il Napoli, con i tifosi che sui social hanno anche lanciato un hashtag per convincere l'ex Bayern Monaco (#jamesmicasaescasatoja). Perez non può rischiare di restare con il cerino in mano e un ingaggio da ben 6,5 milioni di euro da pagare a un giocatore non gradito da Zidane.