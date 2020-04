Arthur centrocampista brasiliano del Barcellona è uno degli obiettivi dell'Inter per il mercato estivo ma fa gola anche in Premier League

Secondo il Mundo Deportivo nerazzurri e Spurs fanno sul serio per il 23enne centrocampista brasiliano del Barcellona, legato da un contratto fino al 2024 con i blaugrana. Aria di crisi, intanto, tra Dzeko e la Roma: secondo il Corriere dello Sport i giallorossi avrebbero comunicato al bosniaco di non essere nelle condizioni di continuare a onorare il suo ingaggio da 7,5 milioni.

Inter, per Arthur si fa sul serio

Sulla prima pagina del Mundo Deportivo campeggia la foto di Arthur: il 23enne centrocampista brasiliano del Barcellona, che per caratteristiche tecniche è già stato accostato a Xavi, è l'oggetto di desiderio dell'Inter, pronta a mettere sul tavolo una maxi offerta al club catalano. Il giocatore, tuttavia, piace anche al Tottenham. Il Barcellona ha dalla sua un contratto con il giocatore che scade nel 2024, ma non sembra essere intenzionato a ritoccare l'ingaggio: da Arthur, discontinuo e penalizzato da qualche infortunio di troppo, ci si attendeva qualcosa di più.

Calciomercato Inter e il caso Lautaro: cederlo proprio adesso vorrebbe dire ricominciare da capo. Perché? IERI A 10:29

La nostra opinione. Arthur è un giocatore dal talento cristallino che senza dubbio alzerebbe il reparto qualitativo del centrocampo di Antonio Conte. Ma al giusto prezzo: fare follie per un centrocampista che non è certo un punto fermo del Barça sarebbe una mossa difficilmente comprensibile. Con il particolare non trascurabile che l'Inter in quel ruolo può fare affidamento su un Brozovic tornato al centro del progetto

Roma-Dzeko, aria di crisi

Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla Roma e a Edin Dzeko. Secondo il quotidiano romano il presidente giallorosso James Pallotta avrebbe comunicato all'attaccante bosniaco che il club, a causa della crisi dovuta all'emergenza Coronavirus, non è più in grado di onorare il suo ingaggio di 7,5 milioni a stagione. Due le strade percorribili: spalmare lo stipendio in più stagioni e quindi modificare il contratto attuale o lavorare in vista di una cessione.

La nostra opinione. L'estate 2019 per Dzeko fu caldissima e pirotecnica: dal passaggio all'Inter che sembrava vicinissimo all'inatteso rinnovo fino al 2022 con la Roma, squadra di cui è diventato simbolo. Sembra davvero curioso che, a meno di un anno di distanza, tutto torni nuovamente in discussione. Anche se la posizione dei giallorossi è comprensibile: Dzeko ha 34 anni e la pandemia Covid-19 ha completamente cambiato lo scenario. Ragione per la quale le parti - con ogni probabilità - si verranno incontro.

"Mbappé chiederà di andare al Real Madrid"

Sono le parole, riportate a tutta pagina dal quotidiano spagnolo Marca, con le quali Yvan Le Mèe (super procuratore del calcio francese) delinea lo scenario futuro legato alla stella del Paris Saint Germain. "Kylian vuole lavorare con il suo idolo Zidane - le sue parole -. In un contrasto normale avrebbe potuto trasferirsi anche quest'estate, ma ora i Blancos non possono permettersi di affrontare un'operazione da 300 milioni di euro".

La nostra opinione. Gli indizi sono talmente numerosi che l'esito di questa storia di mercato appare scontato fin da ora: Mbappé prima o poi giocherà nel Real Madrid. Attenzione, tuttavia, a non considerare un fattore che potrebbe rivelarsi determinante: trattare con i parigini è tutt'altro che semplice e anche i casi più recenti e clamorosi (vedi Verratti e Neymar) sono una chiara testimonianza.

Play Icon WATCH Roma, un grande cuore per i tifosi più anziani: donati cibo, mascherine e gel igienizzante 00:00:55

Serie A Arthur: "Io all'Inter? No, grazie. È un grande club, ma resterò a Barcellona per tanti anni" 19/04/2020 A 16:10