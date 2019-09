Edicola: Inter, rinnovo per Lautaro Martinez. Barça, Neymar o Mbappé?

Inter, rinnovo per Laurato Martinez

A pagina 19 di Tuttosport arriva l’indiscrezione: in segreto infatti l’Inter ha adeguato lo stipendio dell’argentino che ora guadagna 2,5 milioni/anno. In attesa del rinnovo – a oggi contratto in scadenza nel 2023 – per Lautaro arriva così il riconoscimento da parte della società per il buon rendimento nella sua prima stagione nerazzurra (9 gol, gli stessi di Icardi al primo anno di Inter).

La nostra opinione. Mossa saggia dell’Inter che vuole evitare nuove guerre di mercato ed eventuali tira e molla. Riconosce in Martinez un gran valore e aumenta l’ingaggio ma senza esagerare. In qualche modo si prepara così al tavolo per il rinnovo contrattuale mostrando le proprie chiare intenzioni positive.

Barcellona, Neymar o Mbappè?

La prima pagina del Mundo Deportivo apre il dibattito all’interno del club catalano. Ci sarebbe infatti una parte della dirigenza poco convinta per ritorno di Neymar e che preferirebbe proferire gli sforzi la prossima estate per un profilo come quello di Mbappé, più giovane, senza infortuni e che non creerebbe divisioni nel tifo.

La nostra opinione. Bella scoperta, verrebbe da dire. E’ chiaro che Mbappé è un profilo nettamente superiore a quello di Neyamr, ma la differenza è che il primo non è in vendita e il secondo sì. E a Parigi, si sa, non è mai una questione di soldi. Portare via da Mbappé sarà molto difficile (se non impossibile) per tutte le suqadre. Anche se ti chiami Barcellona.

Tottenham, scambio Dybala-Eriksen?

La notizia arriva dall’Inghilterra e riprende in un certo modo la stampa italiana. Dybala resta sul mercato della Juventus e il Tottenham ne è interessato. Così come la Juventus è interessata ad Eriksen, in scadenza di contratto con gli Spurs a fine stagione. Occhio dunque a questo asse, secondo il Mirror potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

La nostra opinione. Difficile a gennaio, in quanto la Juve se fosse davvero interessata potrebbe prenderlo nella maniera che preferisce: ovvero gratis a fine stagione. La pista Dybala invece continua ad avere senso, ma prima bisognerà capire questi mesi di campo, ovvero se ‘la Joya’ sarà o meno un giocatore nei piani di Maurizio Sarri.