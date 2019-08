Edicola: Inter-Sanchez, chiusura vicina. Il Napoli spinge per Icardi

Inter vicina ad Alexis Sanchez

L'Inter lavora per cercare l’intesa con il Manchester United, ma quello che ha decisamente aiutato nei primi passi della trattativa è la volontà di Alexis Sanchez di abbassarsi lo stipendio. Attualmente al Manchester United il cileno percepisce circa 10 milioni, l’Inter punterebbe su un contratto più lungo a 6 milioni: "Quel che conta in questo momento è la volontà decisa del giocatore di trasferirsi in nerazzurro", scrive la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: l’Inter aveva stanziato 15 milioni per arrivare a Dzeko. Alexis Sanchez ne vale almeno 20 per lo United e si potrebbe quindi lavorare all’intesa per 5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20. Una formula che ai nerazzurri può sicuramente interessare. Il suo agente, Felicevich, è a Londra da diversi giorni proprio per cercare una soluzione con il club inglese che ha già ceduto in estate ai nerazzurri Lukaku. Il giocatore cileno, secondo la stampa inglese, era molto attaccato al compagno tanto da esserci rimasto male per la cessione. Ora potrebbe ritrovarlo, ma a parte questo potrebbe essere una seconda punta funzionale al progetto di Conte. Non è un nome che entusiasma la piazza, ma l'usato sicuro a volte si rivela più utile di un colpo oneroso.

Napoli, tutto su Icardi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport, il Napoli fa sul serio per Icardi. De Laurentiis avrebbe messo sul piatto circa 65 milioni per arrivare all’argentino o in alternativa Milik più soldi (una cifra tra i 20 e i 30 milioni), secondo la Rosea. Per il quotidiano romano, invece, l’offerta è di 60 milioni di euro.

La nostra opinione: l’ostacolo più grande pare essere rappresentato proprio da Icardi. Non c’è ancora il “sì” nei confronti del Napoli perché l’argentino vorrebbe solo la Juventus e potrebbe essere disposto a restare un anno fermo all’Inter. Insomma, il giocatore deve cambiare idea e non ha più molto tempo per farlo.

Balotelli, il giorno dell'annuncio

Ci siamo davvero. Balotelli è del Brescia e guadagnerà 1,5 milioni più bonus legati anche al suo eventuale ritorno in Nazionale, poi sarà libero di trovare un'altra squadra in caso di retrocessione. Al contrario, se dovesse centrare la salvezza, Cellino ha già pronto un altro contratto, stavolta biennale, con stipendio raddoppiato. Per scaramanzia il patron ha voluto evitare il giorno 17 per rivelare ai tifosi il gran colpo. Lo riporta Tuttosport.

La nostra opinione: il destino di Mario Balotelli ormai è chiaro e manca solo l'annuncio ufficiale per comunicarlo al mondo. L'attaccante italiano tornerà in Serie A e giocherà con la maglia del Brescia: quando giovedì sera, a Ferragosto, il Flamengo ha reso noto di essersi ritirato dalle trattative, ormai non c'erano più dubbi. A quel punto il giocatore ha accettato il contratto che lo legherà per questa stagione alle Rondinelle. SuperMario è tornato a casa. In bocca al lupo.