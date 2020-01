Edicola: Inter, scatto in avanti per Tonali. Il Napoli raddoppia: Lobotka+Demme

Inter, il futuro è Tonali: servono 50 milioni

I tre quotidiani sportivi in edicola oggi sono tutti d'accordo nel considerare Sandro Tonali l'obiettivo numero 1 per l'estate dei nerazzurri. Secondo la Gazzetta serviranno non meno di 50 milioni di euro per strapparlo a Cellino.

La nostra opinione: Se Kulusevski alla Juventus è costato complessivamente 44 milioni di euro, allora difficilmente ci si potrà discostare molto da questa cifra per la valutazione di Sandro Tonali. Il ragazzo sta dimostrando con la maglia del Brescia tutto ciò che di buono è stato detto di lui in questi anni: il salto in Serie A è stato assorbito eccome, è arrivato anche un altro azzurro - quello dell'Italia - e inoltre con Corini ha dimostrato di poter giocare in diverse zone del campo, dimostrando anche quella duttilità che ormai ogni allenatore moderno chiede ai propri giocatori, soprattutto sulla linea mediana del campo. Insomma, Tonali è pronto per il salto in una big e quella big al momento sembra essere più l'Inter che la Juventus, che la sua mossa l'ha già fatta in largo anticipo.

Milan: oltre a Politano c'è Kjaer

La voce degli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede: secondo la Rosea sarebbe arrivato l'ok del Milan per l'acquisizione in prestito dall'Atalanta di Simon Kjaer, difensore classe 1989.

La nostra opinione: E' vero l'attacco, con i suoi 16 gol realizzati in 18 partite, è il primo dei problemi di Pioli, ma la tenuta difensiva potrebbe essere il secondo: contro la Sampdoria di Ranieri la retroguardia rossonera ha vacillato più volte, consentendo ai calciatori blucerchiati di ritrovarsi più volte da soli contro un Donnarumma ancora una volta insuperabile. Ma qualcosa va ritoccato, vista anche la situazione amletica di Mattia Caldara, vero e proprio punto di domanda da ormai una stagione e mezza. La candidatura di Kjaer è quella di un difensore ormai esperto, che in Italia ha già giocato e che al momento non rientra nei piani di Gasperini: un buon sostituto, insomma, che può fare al caso dei rossoneri.

Napoli: Lobotka + Demme = 33 milioni

A breve Gennaro Gattuso avrà a disposizione due nuovi giocatori nel reparto di centrocampo: Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, e Diego Demme, 28 anni, centrocampista italo-tedesco capitano del Lipsia capolista in Bundesliga.

La nostra opinione: Le operazioni in entrata del Napoli hanno un chiaro intento, ovvero quello di permettere a Gattuso di schierare il suo modulo di riferimento, quel 4-3-3 che al momento trova difficoltà a mettere in campo, soprattutto a causa delle caratteristiche dei suoi giocatori. Già detto di Lobotka,proviamo a capire chi è Demme: centrocampista di origini calabresi, è un giocatore di sostanza e di corsa. Basso di statura, è molto generoso e non molla mai un pallone, un po' come Gattuso insomma. Dal 2014 è al Lipsia dopo aver giocato per Arminia Bielefeld e Paderborn. Si chiama Diego in onore di Maradona, capisce l'italiano ma il salto in una squadra di livello superiore è tutto da verificare.