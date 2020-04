Edicola: Inter, Werner in pole per il dopo-Lautaro. Juventus: Buffon, contratto a vita

Inter, profumo di Timo (Werner)

La Gazzetta dello Sport corregge il tiro e ora punta verso la Germania per il possibile sostituto di Lautaro Martinez, in caso di partenza di quest'ultimo verso Barcellona (ma servono 150 milioni di euro). Il calciatore tedesco ha una clausola rescissoria di 60 milioni e un contratto in scadenza nel giugno del 2023.

La nostra opinione: Sotto a chi tocca... La girandola di nomi continua inesorabile, e non potrebbe essere altrimenti: se fino a qualche tempo Griezmann poteva essere (anche perché merce di scambio) l'obiettivo numero 1 dell'Inter, ora sembra che le priorità sembrano cambiate. La ragione prova a spiegarla Beppe Bergomi, intervistato dalla Rosea, ed è più tattica: secondo lui un giocatore come Timo Werner sarebbe più adatto al modulo dell'Inter perché veloce e capace di attaccare gli spazi e allungare la squadra, piuttosto che uno come Griezmann, bravissimo tra le linee, ma che costringerebbe Lukaku a fare la prima punta "statica". Un'analisi che ci può stare, se aggiungiamo poi che il ruolo di trequartista/giocatore davanti al centrocampo dovrebbe andare prima o poi a Eriksen, acquistato per anche per questo motivo.

Buffon, Juventus per sempre

Telefonata tra Andrea Agnelli e il portierone: c'è accordo su tutto, appena il virus lo consentirà il contratto verrà rinnovato per un altro anno. Lo scrive il Tuttosport.

La nostra opinione : La caccia ai record potrebbe continuare anche la prossima stagione: Gigi Buffon si sente bene e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il primato di presenze in Serie A è a un passo - al momento 647, condivise con Paolo Maldini - e il prossimo potrebbe essere quello di portiere più anziano della Champions League: Marco Ballotta lo detiene con 43 anni e 253 giorni, attualmente Gigi è a quota 42. In questa stagione Buffon ha giocato 11 partite, senza mai lamentarsi di nulla e giocando un ruolo fondamentale nello stare accanto al portiere titolare della Juventus, Wojciech Szczęsny, cresciuto grazie anche ai consigli di uno che il numero 1 lo ha fatto per tanto tempo. Per questo la notizia di un possibile rinnovo - annuale perché lo dice l'età ma potrebbe anche non essere l'ultima - non è una grande "notizia".

Barcellona: si fa difficile la strada per il ritorno di Neymar

Secondo Radio Catalunya il Barcellona potrebbe lasciar perdere definitivamente la caccia a Neymar per la prossima finestra di calciomercato, a causa della crisi dettata dal Coronavirus. La pista più calda rimane quella per Lautaro Martinez.

La nostra opinione: La notizia di oggi fa eco a quella di ieri, quando il papà di Neymar affermava abbastanza fermamente che il figlio "è felice a Parigi e non vuole lasciare il Paris Saint-Germain". E' fuori di dubbio che questa situazione legata al Coronavirus inciderà su tutti, anche sui big club, anche su chi può disporre di grosse, grossissime cifre per ingaggiare e scambiare calciatori. Si dovrà senza meno ragionare per priorità: quella del Barcellona resta quella del rinnovo di Lionel Messi; solo dopo aver risolto questo intoppo si può pensare al futuro. Se sarà con Messi allora si può andare avanti senza troppi stravolgimenti, senza Messi bisognerà andare sul mercato, e allora il nome di Lautaro Martinez sarà quello più tartassato.