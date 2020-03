Edicola: Juventus, 4 nomi per l'attacco; Milan, Milik o Piatek per il post-Ibrahimovic

Juventus, i 4 attaccanti nel mirino: Kane, Icardi, Jesus, Werner

Secondo il Tuttosport, la Juventus sta sfogliando la classica margherita, mettendo sul piatto 4 nomi importanti: tra questi c'è da decidere l'attaccante da affiancare a Ronaldo nel prossimo futuro. Non certo una scelta da poco...

La nostra opinione: Kane (26 anni), Icardi (27), Gabriel Jesus (22) e Timo Werner (24): tutte candidature interessanti, intendiamoci, ma ognuno hai suoi pro e i suoi contro. Conosciamo tutti Kane per il grande realizzatore che è, ha espresso la volontà di cambiare aria dopo tanti anni infruttuosi al Tottenham, ma è spesso soggetto a infortuni (infatti è fermo da gennaio). Icardi ha sempre un occhio di riguardo da parte della dirigenza juventina - e infatti rimane l'indiziato numero 1 - ma bisogna vedere cosa ne pensa il PSG che può riscattarlo. Jesus è giovane e fortissimo, sicuramente se ci fosse l'opportunità di andare su di lui sarebbe un investimento sicuro per il futuro. Werner sarebbe più un punto di domanda, visto che il suo valore "all'estero" sarebbe ancora da provare. 4 nomi, 4 sfide diverse: la Juventus saprà scegliere. In attesa di conoscere il destino di Higuain e Dybala.

Vertonghen-Giroud, l'Inter stringe

I nerazzurri continuano a guardare all'Inghilterra per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione: biennale in arrivo per i due giocatori di Tottenham e Chelsea, secondo il Tuttosport.

La nostra opinione: Ormai la strategia nerazzurra sembra abbastanza chiara: andare a pescare giocatori già pronti per innalzare il livello della panchina, o più in generale della rosa. Antonio Conte non vede l'ora di riabbracciare Giroud, che a sua volta vuole cambiare aria. Stessa sensazione si ha per Jan Vertonghen, difensore che al Tottenham non ha più le motivazioni di un tempo: arriverebbe all'Inter non da titolare, ma con tanta esperienza alle spalle e quindi una candidatura all'altezza della situazione. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere degli sviluppi su questi fronti.

Ibrahimovic si allontana, Milik l'alternativa, ma Piatek...

Ibrahimovic via, Milik dentro? In casa Milan si pensa già al futuro post-Ibra. Dal Corriere dello Sport arriva l'ipotesi Piatek come cavallo di ritorno, non tanto per scelta ma perché nei pochi mesi trascorsi in Germania non ha fatto innamorare di sé.

La nostra opinione: Finché c'è Ibra c'è speranza. L'impatto apportato dallo svedese in casa rossonera è sotto gli occhi di tutti, inutile nasconderlo: allora giusto aspettare cosa avrà deciso di fare con il suo futuro, visto che dalla sua posizione ne dipendono molte altre, anche in altri reparti. E allora certamente Milik potrebbe essere una buona soluzione "B", visto che a Napoli probabilmente non ci sarà più spazio per lui e che comunque ha dimostrato di essere un attaccante assolutamente da Serie A. Qualche riserva in più per Piatek, il quale invece ha dimostrato di soffrire molto di più il salto da "provinciale" a "big", con tutte le virgolette del caso. Le due cose che potrebbero salvarlo e riservargli un futuro in rossonero sono i parametri in cui rientra: quello della relativa giovinezza (24 anni) e quello dello stipendio (2 milioni di euro), ancora "in regola" con i bilanci.