Edicola: Juventus, Alex Sandro chiave per Icardi. Lautaro-Barcellona: l'agente tranquillizza l'Inter

Juventus: via Mandragora per Castrovilli, Alex Sandro chiave per Icardi

Strategie di mercato bianconere firmate Tuttosport: la Fiorentina punta il regista dell'Udinese, anche se Commisso non vuole fare affari con la Juve. Alex Sandro garantirebbe una plus valenza ottima per poter arrivare a Icardi, con Emerson Palmieri a prendere il suo posto a sinistra.

La nostra opinione: La Juventus comincia a muoversi, tremate tutti. Sono giorni importanti questi per poter lavorare sotto traccia, al telefono, senza l'attenzione dei giornalisti. E' quello che evidentemente stanno cercando di fare per Gaetano Castrovilli, 23 anni (qui abbiamo analizzato la sua situazione sul mercato), da tempo obiettivo anche dell'Inter di Conte, il quale non ha mai fatto mistero di volerlo alla sua corte. La Juventus ha un arma in più, Rolando Mandragora, 22 anni, ragazzo di sicuro avvenire da poter mettere sul piatto per un'eventuale scambio con la Fiorentina. Ancora presto per dire cosa succederà ma la trama è intrigante. Un po' più complessa l'ipotesi "Alex Sandro per arrivare a Icardi": il brasiliano è sicuramente un ottimo giocatore, venderlo a 40-50 milioni - come ipotizza Tuttosport - assicurerebbe una buona plusvalenza (era stato pagato 25) ma per arrivare a Icardi ci vorrebbe un altro sforzo economico non indifferente. E bisogna prima fare i conti con gli altri attaccanti in rosa.

Mundo Deportivo: Lautaro l'obiettivo più facile per il Barcellona

La stampa catalana insiste: più facile arrivare all'attaccante dell'Inter rispetto ad esempio al ritorno di Neymar in blaugrana. Le parole del suo agente però continuano a rassicurare i tifosi dell'Inter.

La nostra opinione: Partiamo dunque dalle parole di Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez: "Lautaro vive questa situazione come se nulla fosse perchè è concentrato esclusivamente sul suo club, ma anche con grande soddisfazione, perchè sa che sta facendo le cose molto bene. Sicuramente per Lauty è un grande complimento da parte del migliore al mondo. Penso che sia stato molto carino e confortante per lui. Lautaro ha 5 anni di contratto con l’Inter e le notizie che escono riguardano esclusivamente la stampa". Niente trattativa dunque, per il momento il tam-tam è solo mediatico, almeno se dobbiamo credere alle parole del procuratore. L'interesse per il giocatore c'è ed è innegabile, resta da vedere se e quando si ricomincerà a giocare e se il Toro confermerà ulteriormente il proprio valore. Allora si potrà cominciare a capire se il Barcellona vorrà puntare su di lui per il proprio futuro.

Bonaventura piace alla Roma: contratto da 2 milioni per 3 anni

Goetze, Pedro e ora Bonaventura: si parla di un giocatore esperto per rinforzare la Roma l'anno prossimo. La notizia, circolata ieri, viene ripresa ancora oggi sui quotidiani della capitale. Si parla di un contrtto di 2 milioni a stagione per tre anni per il giocatore del Milan.

La nostra opinione: Jack Bonaventura compie 31 anni il prossimo 22 agosto, ha già dato il meglio che poteve? Questa probabilmente la domanda che dovrebbero porsi i dirigenti della Roma in questo momento. La risposta è "probabilmente no", ma non vi è l'assoluta certezza perché il Milan degli ultimi tempi è stato davvero una "lavatrice" per gran parte dei giocatori della rosa e Bonaventura, per colpa anche degli infortuni che l'hanno attanagliato, è rimasto un po' fuori dalle rotazioni che contano. Quel che è certo è che ora il giocatore non è più così centrale nel progetto rossonero, quindi risulta essere un articolo appetibile per altri club. Tra questi la Roma certo, ma anche il Torino e la Fiorentina, su cui i giallorossi in un'eventuale corsa partirebbero avvantaggiati, per blasone e per possibilità economiche e di "vetrina".